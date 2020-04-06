Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarına mama dağıtıyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak hayvanları için kentin farklı noktalarında mama dağıtımı yapıyor.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının koronavirüs sebebiyle lokanta ve iş yerlerinden besinlerinin azalması üzerine Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezince kentin 30 farklı noktasında mama dağıtımı yapıldığını belirtti.

"Sokaktaki can dostlarımıza 30 ayrı yerde ekiplerimizce mama dağıtılıyor. Lütfen siz de emanet olan bu canlılara duyarsız kalmayın." ifadesini kullanan Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin can dostlara 15 ton mama ile alanda sahip çıktığını bildirdi.