Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sokakta kalan vatandaşlara sahip çıktı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sokakta kalan vatandaşlara sahip çıktı

04.01.2021 15:50
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sokakta kalan vatandaşlara sahip çıktı, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde sokakta kalan vatandaşları otele yerleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde sokakta kalan vatandaşları otele yerleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yurt genelinde 31 Aralık 2020 tarihinde başlayan ve 4 Ocak 2021 saat 05.00'a kadar süren sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yaptıkları denetimlerde kalacak yeri olmadığı için sokakta kalan üç vatandaşı tespit etti. Ekipler, sokakta kalan vatandaşların temel ihtiyaçlarını gidererek masrafları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmak üzere bir otele yerleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Baran İpekyüz, zabıta ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlamaları dahil olmak üzere kentte düzeni sağlamak ve vatandaşlara yardımcı olmak için sürekli teyakkuz halinde olduğunu belirtti. Sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında yapılan denetimler esnasında kalacak yeri olmayan üç vatandaş tespit ettiklerini belirten İpekyüz, "Valimiz Münir Karaloğlu'nun talimatları doğrultusunda kalacak yeri olmayan vatandaşlarımızın yiyecek ve giyecek gibi temel ihtiyaçlarını karşılayarak anlaşmalı olduğumuz otellerde misafir ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her daim yanındayız. Kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız veya çevresinde sokakta kalan vatandaşları görenlerin Alo 153 hattına bildirmeleri durumunda zabıta ekiplerimiz anında müdahale ederek vatandaşlarımıza gereken yardımda bulunacaktır" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sokakta kalan vatandaşlara sahip çıktı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sokakta kalan vatandaşlara sahip çıktı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sokakta kalan vatandaşlara sahip çıktı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sokakta kalan vatandaşlara sahip çıktı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Zabıta, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sokakta kalan vatandaşlara sahip çıktı - Son Dakika


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