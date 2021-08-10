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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı

10.08.2021 16:42

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve Bem-Bir Sen Başkanı Levent Uslu'nun katılımıyla Büyükşehir Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında memur ve sözleşmeli personelin sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı. Büyükşehir Belediyesi Ali Emri Toplantı Salonu'nda yapılan sözleşme öncesi konuşan Karaloğlu, bugün Büyükşehir Belediyesi ile Bem-Bir-Sen'in 693 memur, sözleşmeli memur ve tiyatrocu çalışanın sosyal denge tazminatı sözleşmesini imzalayacaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin, daha önce Personel AŞ. ile işçiler arasında toplu sözleşme imzaladıklarını anımsatan Karaloğlu, bugün memur personelle yapacakları sözleşmeyle bu süreci tamamlayacaklarını ve sözleşmenin tüm çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

"Çalışanlarımız arasında adil olmaya dikkat ediyoruz"

Felsefelerinin ellerinde var olan imkanı maksimum düzeyde çalışma arkadaşlarıyla paylaşmak olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Geçmiş dönemlerde Büyükşehir Belediyeleri çok fazla toplama personel aldığı için çalışanlar arasında özellikle kadrolular arasında bir dengesizlik var. İş hukukundan kaynaklı bunu da giderme şansımız çok fazla yok. İşçi sendikalarımızla da bir yere varamıyoruz. Ama elimizden geldiği, mevzuatın el verdiği ölçüde çalışanlarımız arasında adil olmaya dikkat ediyoruz" dedi.

Hukuki olarak verebilecekleri tavan ücreti sözleşmeye bağlayacaklarını dile getiren Karaloğlu, her memur için brüt bin 708 liralık tavan üzerinden maaşlara zam olarak yansıtacaklarını aktardı. Karaloğlu, verilen zam ücretinin sendikanın pazarlıkları ve gayretleri sayesinde olduğuna dikkat çekerek konuşmasını şöyle tamamladı. Karaloğlu, "Bugün sözleşme aşamasına gelindi helali hoş olsun. Bizim beklentimiz kadrolu işçi, şirket elemanı, devlet memuru artık bundan sonra daha yüksek motivasyonla şehrin güzel insanlarına hizmet etsin" diye konuştu.

Bem-Bir Sen Başkanı Levent Uslu, masada, sahada, alanda hukuki sistemde idari olarak çalışanların hakkını almak ve daha huzurlu çalışma ortamı oluşturmak için her türlü mücadeleyi verdiklerini söyledi.

Bugün imzalayacakları sözleşmenin patentinin Bem-Bir-Sen'e ait olduğunu belirten Uslu, imzalanacak sosyal denge tazminatı sözleşmesinin personelin ailelerine, belediyeye, şehre ve Türkiye'ye hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Yapılan konuşmaların ardından hazırlanan sözleşme Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ile Bem-Bir Sen Başkanı Levent Uslu arasında imzalandı. Sözleşme imza törenine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve Bem-Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Zeki Yağmur ve memurlar katıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


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