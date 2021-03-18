Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi "sosyal kart" uygulamasını hayata geçirdi - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca, "sosyal kart" uygulaması hayata geçirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hayrullah Akyıldız, AA muhabirine, sosyal belediyecilik alanında yapılan çalışmalara bir yenisini eklediklerini, klasik belediyecilik anlayışında yer alan ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımı uygulaması yerine "Sosyal Kart" projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Projenin Vali Münir Karaloğlu tarafından hayata geçirildiğini aktaran Akyıldız, daha önce ihtiyaç sahibi vatandaşlara koli dağıtımı yaptıklarını, bunun uygun olmadığını gördüklerini, insanları rencide etmemek için kart sistemine geçtiklerini belirtti.

Vakıfbank Genel Müdürlüğü ile yapılan protokolle oluşturulan harcama kartlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladıklarını bildiren Akyıldız, "Sosyal kart ile dezavantajlı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebilmesini ve esnafın kazanç elde etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Uygulamayla hem esnafın kazandığını hem de dezavantajlı ailelerin destek aldığını anlatan Akyıldız, ortalama 3 ayda bir ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına para yüklemesi yapılacağını bildirdi.

Akyıldız, "Dağıtılan kartlar kredi kartı gibi tüm iş yerlerinde geçerli olacak. Sadece vatandaşlar değil toptancısından, marketçisine kadar herkes kazanacak. Bu uygulamayı duyan esnaf 'Büyükşehir Belediyesinin kartı burada geçiyor' diye mesajlar atıyor. İnşallah her yıl devam edecek." dedi.

Aileler de uygulamadan memnun olduklarını belirterek, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.