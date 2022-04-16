Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda personelle iftarda buluştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletme Terminalinde düzenlenen iftar programında Karaloğlu, ramazan ayını tebrik etti.

Karaloğlu, programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının rahmet, birlik, bereket, paylaşma, kardeşlik ve bahar ayı olduğunu belirterek, bu yüzden ramazan etkinliklerine "Ramazan Baharı" adını verdiklerini belirtti.

Ramazanda iftar sofralarında her akşam toplumun farklı bir kesimi ile buluştuklarını belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Diyarbakır sıradan bir şehir değil. 2 bin 500 yıllık tarihiyle onlarca medeniyetin izlerini taşıyan önemli bir merkez, önemli bir İslam medeniyet merkezi. İşte böyle güzel ve kadim şehirde yaşıyor olmak hizmet ediyor olmak önemli bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum."

Belediyeciliğin insanın kendine ve ailesine hizmet etmesi olduğunu vurgulayan Karaloğlu, şunları aktardı:

"Bugün Diyarbakır'a gelen herkes. Diyarbakır'la ilgili hayranlığını ifade ediyorsa, Diyarbakır'daki belediyecilik hizmetlerini, şehircilik hizmetlerini gıptayla birbirini anlatıyorsa bunda her birinizin emeği var. Diyarbakır başka bir yer olmuş diyorsa işte bu takımın bu büyük ailenin başarısıdır. Allah hepinizden ayrı ayrı razı olsun."

Şehirde yaşayan herkesin yaşam kalitesini yukarıya çekme gayretlerinin olduğunu dile getiren Karaloğlu, onun için hedeflerine kilitlenmeleri ve birbirlerine destek olmaları gerektiğini anlattı.

Büyükşehir Belediyesi ve DİSKİ bünyesinde 5 bini aşkın personelle hizmet yürüttüklerini kaydeden Karaloğlu, belediyecilik hizmetlerinin sürekli devam ettiği için bir kısım personelin çalışmalarını sürdürdüğü için iftar programına katılamadığını belirtti.

Karaloğlu, "Güzel bir işimiz var. Bu gayretle bu aşkla, bu şevkle, bu ihlasla bu güzel şehir için bu güzel şehrin insanları için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Bu şehir için emeğimizi vermeye, alın terimizi akıtmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, personel ve aileleri katıldı.