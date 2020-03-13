Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi temizlik araçlarını dezenfekte etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi temizlik araçlarını dezenfekte etti - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi temizlik araçlarını dezenfekte etti

6 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı temizlik araçları dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi temizlik araçlarını dezenfekte etti, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı temizlik araçları dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, kentte temizlik hizmetlerinde kullanılan araçları dezenfekte etti.

Mesaisini tamamlayan araçlar Bağlar ilçesi Kantar Kavşağında yer alan bekleme istasyonuna getirilerek virüsün bulaşma ihtimalinin olduğu, başta kapı kolları ile tutamaklar olmak üzere tüm yüzeyler insan ve çevreye zarar vermeyen su bazlı kimyasal ilaçlarla dezenfekte edildi.


Salgın hastalıklara karşı önlem amacıyla bundan sonra temizlik hizmetlerinde çalıştırılan araçlarda dezenfekte işlemine belirli aralıklarla devam edecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:44 Kaynak: AA
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