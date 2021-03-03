Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağını genişletiyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, oluşturduğu 4 yeni ana hat ve 4 besleme hattı 15 Mart'tan itibaren 83 araç ile vatandaşlara hizmet etmeye başlayacak.

Toplu taşımada vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için Ulaşım Master Planı'nı revize eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, güzergahlardaki yoğunlukları göz önünde bulundurarak yeni hatlar açmaya başladı.

Ulaşım Daire Başkanlığı, ana hat olarak belirlediği A1, A2, A3 ve A4 adıyla açtığı yeni güzergah hatlarında toplu taşıma araçları 8 dakikada bir sefer düzenleyecek.

Ana hatlardaki yoğunluğu azaltmak için 4 besleme hat vatandaşlara hizmet edecek.

Ana ve besleme hatlarda toplam 83 adet toplu taşıma aracı yolcu taşıyacak.

Yeni oluşturulan ana hatlar; A-1 Hattı 16 araç ile Üniversite-Dağkapı- Elazığ Bulvarı-Gevran Caddesi-Ofis-Koşuyolu-Bayındırlık -Tesisler- 500 Evler, A-2 Hattı 16 araç ile Üniversite- Dağkapı-Çift Kapı- Anıt Park- Ofis- Koşuyolu-Bayındırlık-Tesisler- Diclekent Bulvarı- Fırat Bulvarı-Stadyum, A-3 Hattı 18 araç ile Üniversite- Dağkapı-Çift Kapı- Anıt Park- Ofis- Koşuyolu-Hat Boyu-Polis Okulu- Emek Caddesi-Fırat Bulvarı- Dicle Kent Bulvarı- Mezopotamya Bulvarı-Araştırma Hastanesi, A-4 Hattı 16 araç ile Üniversite-Dağkapı-Elazığ Bulvarı-Üç Kuyu TOKİ-Araştırma Hastanesi duraklarından oluşacak.