Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların rahat, güvenli ve kaliteli ulaşım hizmeti almaları için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da gece ulaşım hizmeti sunan belediye otobüslerinin sayısı arttırıldı - Son Dakika

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