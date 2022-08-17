Diyarbakır'da gece ulaşım hizmeti sunan belediye otobüslerinin sayısı arttırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da gece ulaşım hizmeti sunan belediye otobüslerinin sayısı arttırıldı

17.08.2022 15:46
Diyarbakır'da gece ulaşım hizmeti sunan belediye otobüslerinin sayısı arttırıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine gece hizmet sunan otobüs sayısını artırdı, iki yeni hat açtı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine gece hizmet sunan otobüs sayısını artırdı, iki yeni hat açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların rahat, güvenli ve kaliteli ulaşım hizmeti almaları için çalışmalar devam ediyor.

Ulaşım Daire Başkanlığı, gelen talepler üzerine gece şehir içinde hizmet veren nöbetçi toplu taşıma araçlarına yeni güzergahlar ekledi, yoğunluk yaşanan hatlarda ise ilave araçla sefer sayısı artırıldı.

Yeni belirlenen ve sefer sayıları artırılan güzergahlarda araçlar saat 20.00 ile 01.00 arasında hizmet verecek.

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da bilgievi öğrencileri tarihi mekanları gezdi Diyarbakır'da bilgievi öğrencileri tarihi mekanları gezdi
Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da gece ulaşım hizmeti sunan belediye otobüslerinin sayısı arttırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:04 Levent İnanır'dan dayısı Kadir İnanır'ı kızdıracak sözler: Bir cümlesi benim yıldızımı söndürdü
15:04 "Başörtülü psikiyatrist olmaz" demişti! Prof. Dr. Üstün Dökmen'e bir tepki de Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan geldi
14:37 "Adam kazandı" eleştirilerine Muharrem İnce'den cevap: Hadi oradan!
14:31 Galatasaray'dan Nelsson'u alamayan Sevilla stoperini buldu
14:34 ABD'yi kızdıracak hamle! Çin, Rusya'ya asker gönderiyor
14:27 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Türkiye, İsrail'e büyükelçi atama kararı aldı
14:23 Basketbol efsanesi Micheal Jordan'ın her 5 saatte kazandırdığı para dudak uçuklattı
14:21 Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'un mayolu pozları beğeni topladı
13:43 Bakan Nebati, madde madde açıkladı! İşte esnaftan tüketiciye tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikaları...
13:41 İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen, bikinili pozlarını paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 15:47:03. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da gece ulaşım hizmeti sunan belediye otobüslerinin sayısı arttırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement