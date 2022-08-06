Diyarbakır'da hızlandırılmış tiyatro ve drama kursu açılıyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da hızlandırılmış tiyatro ve drama kursu açılıyor

06.08.2022 16:11
Diyarbakır'da hızlandırılmış tiyatro ve drama kursu açılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine hızlandırılmış tiyatro ve drama kursu düzenliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine hızlandırılmış tiyatro ve drama kursu düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Diyarbakır Şehir Tiyatroları (DBŞT) yoğun talep üzerine "Hızlandırılmış Tiyatro ve Drama Kursları" açıyor.

Tiyatro alanında yeteneklerini ortaya koymak ve kendini geliştirmek isteyenler, kurslarda profesyonellik yolunda ilerleme fırsatını yakalayacak.

18 yaş ve üstü kişiler kurslar için 14 Ağustos'a kadar başvuruda bulunabilecek.

Ücretsiz verilecek kurslarda eğitimler 20 Ağustos'ta başlayacak, 20 Ekim'de sona erecek.

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Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da hızlandırılmış tiyatro ve drama kursu açılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da hızlandırılmış tiyatro ve drama kursu açılıyor - Son Dakika
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