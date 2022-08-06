18 yaş ve üstü kişiler kurslar için 14 Ağustos'a kadar başvuruda bulunabilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Diyarbakır Şehir Tiyatroları (DBŞT) yoğun talep üzerine "Hızlandırılmış Tiyatro ve Drama Kursları" açıyor.

Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da hızlandırılmış tiyatro ve drama kursu açılıyor - Son Dakika

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