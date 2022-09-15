Zabıta Daire Başkanlığı , öğrencilerin güven içerisinde ulaşımlarının sağlanması, servis taşımacılığının disiplin altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve fiilen çalışmakta olan şoförlerin haklarının korunması amacıyla servis araçlarında denetim yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da okul servis araçları denetlendi - Son Dakika

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