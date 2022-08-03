Diyarbakır'da yeni yerleşim alanlarına yeni yollar kazandırıyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da yeni yerleşim alanlarına yeni yollar kazandırıyor

03.08.2022 13:35
Diyarbakır'da yeni yerleşim alanlarına yeni yollar kazandırıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni yerleşim yerlerinde trafik akışını rahatlatmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için yollar inşa ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni yerleşim yerlerinde trafik akışını rahatlatmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için yollar inşa ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, trafik akışının daha sağlıklı olması için Sur ilçesinde yeni bağlantı yolu çalışmalarına başladı.

Yeni imar yolları açma kapsamında ekipler, Bırkleyn Caddesinde altyapı ve zemin iyileştirme çalışmaları yürütüyor.

40 metre genişliğindeki yol çalışmanın tamamlanmasıyla trafiğe açılacak.

Bırkleyn Caddesi yeni imara açılan yerleşim yerlerinde trafik akışını Terkan Caddesi üzerinden Silvan Yoluna aktaracak.

Bu sayede trafik akışı rahatlayacak, vatandaşlar daha rahat ulaşım imkanına kavuşacak.

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Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Koordinasyon Daire Başkanlığı, Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da yeni yerleşim alanlarına yeni yollar kazandırıyor - Son Dakika

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