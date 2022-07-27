Diyarbakır'da Merkez Camisinin çevre düzenleme çalışmaları başladı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Merkez Camisinin çevre düzenleme çalışmaları başladı

27.07.2022 16:01
Diyarbakır'da Merkez Camisinin çevre düzenleme çalışmaları başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesinde inşa edilen Merkez Camisinde peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarına başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesinde inşa edilen Merkez Camisinde peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarına başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, peyzaj düzenleme çalışmaları kapsamında Merkez Camisinde 21 bin 500 metrekarelik sahada yeşil alan, set zemin, yürüyüş yolu, ağaçlandırma yapıyor.

13 bin 500 metrekarenin sert zemin olarak inşa edileceği çevre düzenleme çalışmalarında 8 bin metrekare yeşil alan olarak değerlendirilecek.

Sert zemin alanı 9 bin metrekare cami avlusu, 2 bin 500 metrekare yürüyüş ve 2 bin metrekare asfalt yoldan oluşacak.

Camii avlusunun zemininde ekipler, bazalt taş ve diğer farklı malzemeleri kullanarak estetik bir alan oluşturacak.

8 bin metrekarelik yeşil alanda 11 farklı türde 152 ağaç, 2 bin 201 çalı ve 2 bin 700 yazlık ile kışlık mevsimlik çiçeklerle Merkez Camisinin çevresi süslenecek.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, vatandaşların dinlenebilmeleri için caminin belirlenen yerlerine 25 oturma bankı monte edecek.

Süs havuzlarının da yer alacağı çevre düzenleme çalışmalarında ayrıca çocukların hoşça vakit geçirmelerini sağlamak için belirlenen bölüm oyun alanı olarak değerlendirilecek.

210 dekoratif aydınlatma, 18 aydınlatma direği ve yaklaşık 650 metre taş kaplama çevre duvarının da yapılacağı çalışmada, ayrıca açık otopark alanı da inşa edilecek.

Toprak dolgu, zemin kaplama ve altyapı çalışmalarının devam ettiği camide ekipler, çevre düzenleme işlemlerini 3 ay içinde tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Merkez Camisinin çevre düzenleme çalışmaları başladı - Son Dakika

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