Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yetenekli gençleri alt yapıya kazandırıyor - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yetenekli gençleri alt yapıya kazandırıyor

07.04.2022 09:49
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yetenekli gençleri alt yapıya kazandırıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yetenekli gençleri lisanslı sporcu yapıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yetenekli gençleri lisanslı sporcu yapıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, yeni yeteneklerin keşfedilmesi ve spora kazandırılması hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında ücretsiz spor okullarındaki başarılı gençleri lisanslı sporcu yapıyor.

Spor okullarında keşfedilen çocuklar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin U12, U14 ve U16 futbol takımlarına lisans işlemleri yapılarak Büyükşehir Belediyespor Kulübüne kazandırıldı.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, gençlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yetenekli gençleri alt yapıya kazandırıyor - Son Dakika


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