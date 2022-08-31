"Diyarbakır 4 Mevsim Fotoğraf Yarışması" için müracaatlar başladı. - Son Dakika
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"Diyarbakır 4 Mevsim Fotoğraf Yarışması" için müracaatlar başladı.

31.08.2022 09:38
"Diyarbakır 4 Mevsim Fotoğraf Yarışması" için müracaatlar başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince oluşturulan İki Gözüm Diyarbakır Fotoğraf Platformu'nda "Diyarbakır 4 Mevsim Fotoğraf Yarışması" için müracaatlar başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince oluşturulan İki Gözüm Diyarbakır Fotoğraf Platformu'nda "Diyarbakır 4 Mevsim Fotoğraf Yarışması" için müracaatlar başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca geçen yıl kasım ayında dünyada ilk defa bir kentin dijital fotoğraf platformu olarak kurulan ve profesyonel, amatör fotoğrafçıların eserlerinin yer aldığı "İki Gözüm Diyarbakır" kapsamında "4 Mevsim Fotoğraf Yarışması" düzenlendi.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğiyle düzenlenecek yarışmaya katılımcılar, 30 Eylül 2022 saat 23.00'e kadar Diyarbakır il sınırlarında fotoğraf makinesi veya cep telefonuyla çekilmiş, "İki Gözüm Diyarbakır" dijital platformuna yükledikleri ve kendi seçtikleri renkli veya siyah-beyaz en fazla 4 fotoğrafı, TFSF'nin internet sitesine yükleyerek katılabilecek.

Katılımcılar, yarışmayla ilgili şartname detaylarına https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/iki-goezuem-diyarbakir-fotograf-yarismasi-tr linkinden ulaşılabilecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve TFSF iş birliğiyle düzenlenecek yarışma için dünyadan ve Türkiye'den seçkin bir jüri belirlendi.

Jüride, Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) Başkanı Ricardo Bussi, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkanı Dr. Sefa Ulukan, Türkiye'nin fotoğraf alanındaki ilk kadın profesörü Güler Ertan, Sille Sanat Sarayı yöneticisi Reha Bilir, Fotoğraf Sanatçısı Cengiz Karlıova, İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Seda Şengök ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ramazan Kızılkaya yer alıyor.

16 Kasım'da Diyarbakır'da toplanacak jürinin değerlendirmesiyle büyük ödül ve dereceye giren fotoğraflar belirlenecek. Değerlendirme toplantısı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin YouTube hesabından canlı yayınlanacak.

Birincinin 50 bin, ikincinin 30 bin, üçüncünün 20 bin lirayla ödüllendirileceği yarışmada dereceye girecek fotoğrafların yanı sıra jüri tarafından seçilecek 30 fotoğraf için 1000'er lira sergileme ödülü verilecek.

18 Kasım'da yarışma sonucunun açıklanmasının ardından sergi ve ödül töreninin tarihi ve yeri duyurulacak.

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Kaynak: AA

Halkla İlişkiler, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Diyarbakır 4 Mevsim Fotoğraf Yarışması' için müracaatlar başladı. - Son Dakika

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