Diyarbakır'da Şehzadeler Konağı'ndaki restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Şehzadeler Konağı'ndaki restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı

13.09.2022 14:30
Diyarbakır'da Şehzadeler Konağı'ndaki restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Şehzadeler Konağı'nda başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Şehzadeler Konağı'nda başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki birçok tarihi yapıda restorasyon çalışması yürüten Büyükşehir Belediyesi, çalışması tamamlanan yapıları işlevlendirerek vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor.

Sur ilçesinde bulunan ve uzun yıllar bakımsız kalan Şehzadeler Konağı'nda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca geçen yıl ekim ayında restorasyon çalışmasına başlandı.

Diyarbakır sivil mimari örneklerinden farklı olarak içerisinde yaşmak bulunan, elips ve dairesel iki farklı geometriye sahip iki oda ve tuğla tonoz örtülü büyük bir eyvana sahip olan konakta restorasyon çalışmaları ekiplerce hassas bir şekilde yürütülüyor.

Tarihi konaktaki restorasyonun aslına uygun yapılabilmesi için özverili bir şekilde çalışma sürdüren ekipler, çimento ile yapılan müdahaleleri temizleyerek aslına uygun harç ve malzemeler ile binayı sağlamlaştırdı.

Kubbe ve tonozlarda sıva, duvarlara ise derz uygulaması tamamlanan binada aydınlatma çalışması yapıldı.

Restorasyon çalışmaları sırasında binanın özgün döşemesine ait olduğu düşünülen taşlar eksik kısımlarda aslına uygun şekilde yeniden kullanıldı.

Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Şehzadeler Konağı'na Diyarbakırlı ünlü şair Sezai Karakoç'un adı verilecek, tarihi konak kültür evi olarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Şehzadeler Konağı'ndaki restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Şehzadeler Konağı'ndaki restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı - Son Dakika
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