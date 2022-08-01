Diyarbakır'da 330'lu yıllara ait "Amfora" bulundu - Son Dakika
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Diyarbakır'da 330'lu yıllara ait "Amfora" bulundu

01.08.2022 14:23
Diyarbakır'da 330'lu yıllara ait "Amfora" bulundu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, UNESCO tarafından 2015'te Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen tarihi surlarda devam eden restorasyon çalışmalarında 1700 yıllık 'amfora' bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, UNESCO tarafından 2015'te Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen tarihi surlarda devam eden restorasyon çalışmalarında 1700 yıllık 'amfora' bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan merkez Sur ilçesindeki Diyarbakır Surlarının eski ihtişamına kavuşması için "Surlarda Diriliş" mottosuyla başlattığı restorasyon çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır Müze Müdürlüğü ile birlikte yapılan çalışma çerçevesinde arkeolojik kazılarda, yapılış şekli ve üzerindeki motiflerden yola çıkarak milattan sonra 330'lu yıllara tarihlenen 1700 yıllık amfora (bir tür testi) gün yüzüne çıkarıldı. Bölgede ilk kez görüldüğü için önem arz eden zeytinyağı veya şarap taşımacılığında kullanılan sivri dipli amforanın Geç Roma-Erken Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendiriliyor.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı KUDEB Şube Müdürlüğüne bağlı arkeolog Süleyman Karakaş, amforanın bölgeye ticari yollarla geldiğini düşündüklerini söyledi. 5'inci etap sur restorasyon çalışmaları dahilinde 71 ve 72 nolu burçlar arasında kazı çalışmalarının devam ettiğini belirten Karakaş, "Çalışmalarda birden fazla mimari yapıya rastladık. Buradaki asıl amacımız sur duvar izlerini çıkarmaktı ancak yaptığımız kazı çalışmalarında payandalara, kavisli mimari yapılara, mekanlara, döşemelere rastladık" dedi.

Karakaş, "Taş döşemelerin olduğu bölgede kazı yaparken, geç Roma ve Bizans dönemine ait olduğunu düşündüğümüz, bölgemizde daha önce hiç görülmeyen amforaya rastladık. Amfora kelime anlamı olarak çift kulplu testi anlamına gelmektedir. Zeytinyağı, şarap ve benzeri sıvı ürünlerin saklanması, uzun süre korunması amacıyla yapılan bir malzemedir. Bölgemizde ise ticari yollarla geldiğini düşünüyoruz. Kazı çalışmalarımıza titizlikle devam etmekteyiz" şeklinde konuştu.

Yaklaşık yüzde 80 bütünlüğünü koruyan eser, Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

(Rıdvan Kılıç - Murat Başal - İHA)

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Diyarbakır'daki tarihi surlarda yaklaşık 1700 yıllık amfora bulundu Diyarbakır'daki tarihi surlarda yaklaşık 1700 yıllık amfora bulundu Kavurucu sıcakların serinleten şerbetleri: 'Meyan ve reyhan' Kavurucu sıcakların serinleten şerbetleri: 'Meyan ve reyhan'
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Sur, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 330'lu yıllara ait 'Amfora' bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 330'lu yıllara ait "Amfora" bulundu - Son Dakika
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