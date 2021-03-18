Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde 146 ilaçlama personeli tekrardan işbaşı yaptı

Havaların ısınmasıyla birlikte ilaçlama çalışmalarına başlayacak olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl ilaçlama biriminde geçici işçi statüsünde çalışan ve iş akitlerinin dolmasıyla çıkışları yapılan 146 personel, tekrardan işbaşı yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden ve belirli hastalıkların önüne geçmek amacıyla sivrisinek, karasinek, yakarca, kene gibi vektör taşıyıcı ile akrep gibi zararlıların popülasyonlarına karşı 17 ilçede gerçekleştireceği ilaçlama çalışmalarının planlamasına başladı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın kent genelinde yürüteceği ilaçlama çalışmaları kapsamında Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Şube Müdürlüğü İlaçlama Birimi'nde 9,5 aylık süreyle geçici işçi statüsünde çalışmakta iken 31 Aralık 2020 ve 31 Ocak 2021 tarihinde çıkışları verilen 146 personel dün itibariyle yeniden işbaşı yaptı.

146 personel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin 17 ilçenin tüm mahallelerinde zararlı vektörlere karşı yürüteceği ilaçlama çalışmalarında görev alacak. - DİYARBAKIR