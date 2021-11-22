Üye Girişi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde görev yapan eğitmenler, yazarlarla buluşuyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde görev yapan eğitmenler, yazarlarla buluşuyor

22.11.2021 12:50
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde görev yapan eğitmenler, yazarlarla buluşuyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, bilgievleri ve akademi liselerinde görevli eğitmenlerin kişisel gelişimlerine katkı sunma amacıyla etkinlikler düzenliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, bilgievleri ve akademi liselerinde görevli eğitmenlerin kişisel gelişimlerine katkı sunma amacıyla etkinlikler düzenliyor.

Bu kapsamda düzenlenen programda yazar Erol Erdoğan, eğitmenlerle bir araya gelerek, söyleyişi gerçekleştirdi.

Şehit Ali Gaffar Okkan Ademi Lisesi seminer salonunda gerçekleşen programda, yazar Erdoğan tarafından çocuk, ebeveyn, gençlik ve gençlerin yaşamı hakkında eğitmenlere bilgi verildi.

Hayat tecrübelerini ve tavsiyelerini eğitmenlerle paylaşan Erdoğan, eğitimde çocuklara faydalı olacak argümanları anlattı.

Sohbet havasında geçen buluşmada eğitmenler de Erdoğan'a merak ettikleri konularda soru yöneltti.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının, eğitmenlere katkı sunacak etkinliklerinin süreceği belirtildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde görev yapan eğitmenler, yazarlarla buluşuyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde görev yapan eğitmenler, yazarlarla buluşuyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ali Gaffar Okkan, Erol Erdoğan, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde görev yapan eğitmenler, yazarlarla buluşuyor - Son Dakika


Son Dakika

Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! 13:20 Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! Yabancı uyruklu iki grup İstanbul'un göbeğinde birbirine girdi 13:08 Yabancı uyruklu iki grup İstanbul'un göbeğinde birbirine girdi Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler 12:58 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler
TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun 12:12 TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi 11:43 Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal 11:22 Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal
Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun 10:51 Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine cevap geldi Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak 10:21 Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak

Son Dakika Haberleri
13:17 CHP'nin asgari ücret önerisi: 5 bin 500 ya da 6 bin TL
13:07 Yabancı uyruklu iki grup İstanbul'un göbeğinde birbirine girdi
13:06 Avrasya Araştırma'dan 14 anketin ortalamasına göre Meclis'te olası sandalye dağılımı
12:58 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler
12:57 Uludağ eteklerinde korku dolu anlar! Ormana çağırdığı husumetlisine kurşun yağdırdı
12:48 Özel bakım evinde kalan milyonerden haber alınamıyor
12:44 Zorunlu kış uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor! Kurala uymayanlara cezai işlem kapıda
12:42 Uyuyan eşini 3 bıçak darbesiyle yaralayan koca tutuklandı
12:39 Mezarlıktan gelen çığlık sesleri vatandaşları korkuttu: Ölüler bağırıyor
12:38 Asgari ücret tartışmasına restoran patronları da katıldı!
8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi 8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi         
13:21
CHP'nin asgari ücret önerisi: 5 bin 500 ya da 6 bin TL CHP'nin asgari ücret önerisi: 5 bin 500 ya da 6 bin TL         
13:17
Avrasya Araştırma'dan 14 anketin ortalamasına göre Meclis'te olası sandalye dağılımı Avrasya Araştırma'dan 14 anketin ortalamasına göre Meclis'te olası sandalye dağılımı         
13:07
Mezarlıktan gelen çığlık sesleri vatandaşları korkuttu: Ölüler bağırıyor Mezarlıktan gelen çığlık sesleri vatandaşları korkuttu: Ölüler bağırıyor         
12:39
Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım         
12:08
İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı         
11:35
İstanbul Havalimanı'nda gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı İstanbul Havalimanı'nda gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı         
11:12
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
10:43
TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız         
10:19
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi         
07:54
Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi         
07:43
Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı         
07:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 13:25:09. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde görev yapan eğitmenler, yazarlarla buluşuyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement