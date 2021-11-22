Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde görev yapan eğitmenler, yazarlarla buluşuyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, bilgievleri ve akademi liselerinde görevli eğitmenlerin kişisel gelişimlerine katkı sunma amacıyla etkinlikler düzenliyor.
Bu kapsamda düzenlenen programda yazar Erol Erdoğan, eğitmenlerle bir araya gelerek, söyleyişi gerçekleştirdi.
Şehit Ali Gaffar Okkan Ademi Lisesi seminer salonunda gerçekleşen programda, yazar Erdoğan tarafından çocuk, ebeveyn, gençlik ve gençlerin yaşamı hakkında eğitmenlere bilgi verildi.
Hayat tecrübelerini ve tavsiyelerini eğitmenlerle paylaşan Erdoğan, eğitimde çocuklara faydalı olacak argümanları anlattı.
Sohbet havasında geçen buluşmada eğitmenler de Erdoğan'a merak ettikleri konularda soru yöneltti.
Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının, eğitmenlere katkı sunacak etkinliklerinin süreceği belirtildi.
Kaynak: AA
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