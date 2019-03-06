Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde Personel Alımı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi personel alım başvuruları bugün sona erecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi personel alım başvuruları bugün sona erecek.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, düzenlenen basın toplantısında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak Büyükşehir Belediyesinde çeşitli iş kollarında istihdam edilmek üzere başvuruları devam eden memur alımlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bin 710 memur çalıştırılabilecek kadar limit olduğunu dile getiren Eryılmaz, "Bugün itibari ile belediyemizde 553 memur çalışmaktadır. Boş bulunan memur kadro sayımız bin 160 olup bu kadrolarda çalıştırmak üzere 387 memur alımı için belediye idaremizce karar verilmiştir. Bu alımlar yapıldıktan sonra geriye 773 boş memur kadrosu kalmaktadır." dedi.



Memur alımında 2018 yılı KPSS puanının esas alınacağını ve ilana 20 Şubat'ta çıkıldığını ifade eden Eryılmaz, ilanın belediye resmi internet sitesinin yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların da internet sitelerinde duyurulduğunu söyledi.



Mülakat listeleri oluşturulurken en yüksek KPSS puanından aşağıya doğru sıralanıp ilgili alım sayısının 5 katı adayın mülakata çağrılacağını belirten Eryılmaz, şunları kaydetti:



"Örnek olarak, 6 mimar alımı için puan sıralamasına göre 30 kişi mülakata çağrılacaktır. Mülakat soruları da kurayla kişinin kendisi tarafından seçilecektir. Hiçbir kimsenin hak kaybı yaşanması söz konusu değildir. Adayların nihai puanları KPSS puanları ile mülakatta alacakları puanların aritmetik ortalamasıdır. Sonuç olarak yapılacak sınav açık, şeffaf, liyakat ve hakkaniyet ölçülerinde sonuçlandırılacaktır. Bunun dışında söylenebilecek her türlü söylemi gerçek dışı ve art niyetli olarak değerlendiriyoruz."



Başvuruların bugün saat 17.00 itibariyle sona ereceğini vurgulayan Eryılmaz, şimdiye kadar 23 bin 500 kişinin başvurduğunu sözlerine ekledi.

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