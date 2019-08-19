Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde polis hareketliliği
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde polis hareketliliği

21 dakika önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sabah saatlerinde polisler tarafından çembere alındı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde polis hareketliliği, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sabah saatlerinde polisler tarafından çembere alındı. Belediye binasına giren güvenlik güçleri içeride arama yapıyor.

Dün gece saatlerinde, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyum atandığı iddiaları üzerine Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi binasında polis sabah saatlerinde baskın düzenledi. Güvenlik güçleri, bina içerisinde arama yaparken gece saatlerinde ise HDP ve DBP yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. - DİYARBAKIR
Diyarbakır, Sabah, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rusya'da 91 yaşındaki şoförün kullandığı otobüs duvara çarptı: 2 ölü, 32 yaralı
Cani koca, eski eşini kızının gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldürdü Tokat'ta iki grup arasında çıkan kavga ilçeyi savaş alanına çevirdi Son dakika! Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanları görevden alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 07:20:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde polis hareketliliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]