Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde polis hareketliliği
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde polis hareketliliğiDİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sabah saatlerinde polisler tarafından çembere alındı.
Diyarbakır Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:27 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediyesinde polis hareketliliği
DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sabah saatlerinde polisler tarafından çembere alındı. Belediye binasına giren güvenlik güçleri içeride arama yapıyor.
Dün gece saatlerinde, Diyarbakır, Mardin
ve Van
Büyükşehir Belediyelerine kayyum atandığı iddiaları üzerine Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi binasında polis sabah saatlerinde baskın düzenledi. Güvenlik güçleri, bina içerisinde arama yaparken gece saatlerinde ise HDP ve DBP yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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