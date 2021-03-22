Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde, toplu iş sözleşmesiyle en düşük ücrete yüzde 47 zam yapıldı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde, toplu iş sözleşmesiyle en düşük ücrete yüzde 47 zam yapıldı

22.03.2021 21:07

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Genel-İş Sendikası arasında, DİSKİ Genel Müdürlüğüne ait Personel A.Ş. bünyesindeki 3 bin 272 çalışan için toplu iş sözleşmesi (TİS) imza töreni düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Genel-İş Sendikası arasında, DİSKİ Genel Müdürlüğüne ait Personel A.Ş. bünyesindeki 3 bin 272 çalışan için toplu iş sözleşmesi (TİS) imza töreni düzenlendi.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, çalışanları kurumun en değerli varlıkları olarak gördüğünü söyledi.

Şirket elemanlarının, kendileri için belediyede çalışan kadrolu işçiden bir farkının olmadığını dile getiren Karaloğlu, ücret bakımından aradaki farkın yapılan sözleşmeyle büyük oranda kapatıldığını belirtti.

Toplu iş sözleşmelerinin bir pazarlık masası olduğunu aktaran Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Elbette işçi sendikamız sizin adınıza en yükseğini almak için mücadele eder, ettiler zaten. Bizim adımıza da işveren sendikası var, onlar da işveren hakkını korumak için mücadele ederler, bu pazarlıktır. Masada kıran kırana bir mücadele olur ama en sonunda orta yol bulunur. Hem işveren açısından hem sizin adınıza masada olan işçi sendikamız adına hem kurumu ayakta tutacak hem de çalışanımızı mutlu edecek bir orta yol bulunur ve sözleşme imzalanır. Bizim sözleşmemizde de aynı şey oldu."

Çalışmalarında ciddi bir emeğin olduğunu vurgulayan Karaloğlu, imkan dahilinde verebilecekleri en üst miktarı vermeye gayret ettiklerini ve çalışanların bundan emin olmaları gerektiğini aktardı.

Karaloğlu, "En düşük ücreti yüzde 47 oranında arttırdık. Bu iyi bir rakam. Bugün Türkiye'de enflasyonun yüzde 14 olduğu dönemde yüzde 47 zam iyi bir zamdır. Bizim açımızdan, imkanımız olsaydı bunun çok daha fevkinde bir rakam verseydik bu bizi de mutlu ederdi, ama kurumları ayakta tutmak lazım." dedi.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Karaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce yılda 10 gündü ikramiyemiz, yüzde 100 artırarak, bunu 20 güne çıkardık. Yine günlük 5 lira olan yemek yardımını yüzde 100 zamla 10 liraya çıkardık. Yine 30 lira olan yakacak yardımını yüzde 100 zam ile 60 liraya çıkardık. Günlük 3 liraydı sizin yol gideriniz, bunu yüzde yüz 50 artırarak 7,5 liraya çıkardık. Yine 75 lira olan bayram yardımlarını her iki bayramda yüzde 47 artırarak 110 liraya çıkardık. Çocuk yardımını 25 liradan her iki çocuk için yüzde 100 artırarak 50 liraya çıkardık."

Karaloğlu, toplu iş sözleşmesi masasından grev aşamasına gelmeden anlaşarak kalkmış olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise sözleşmenin çalışanlara ve ailelere hayırlı olmasını dileyerek, Karaloğlu'na teşekkür etti.

Konuşmaların ardından belediye ve sendika temsilcileri protokolü imzaladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde, toplu iş sözleşmesiyle en düşük ücrete yüzde 47 zam yapıldı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde, toplu iş sözleşmesiyle en düşük ücrete yüzde 47 zam yapıldı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde, toplu iş sözleşmesiyle en düşük ücrete yüzde 47 zam yapıldı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde, toplu iş sözleşmesiyle en düşük ücrete yüzde 47 zam yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde, toplu iş sözleşmesiyle en düşük ücrete yüzde 47 zam yapıldı - Son Dakika


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