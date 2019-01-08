Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden 650 Bin Ton Sıcak Asfalt

Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, geçen sene 650 bin ton sıcak asfalt çalışması yapıldı.

Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, geçen sene 650 bin ton sıcak asfalt çalışması yapıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, önceki yıl 600 bin ton sıcak asfalt çalışması yapan belediye tarafından 2 yılda yama, bakım ve onarım çalışmalarında 200 bin ton sıcak asfalt kullanıldı.





Belediye tarafından, Sur, Kayapınar, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinin yollarına 1 milyon 250 bin ton sıcak asfalt serildi, 13 ilçenin kırsal mahallelerinin yollarına ise 2 bin kilometre sathi kaplama yapıldı, 52 bulvar ile cadde düzenlendi, yaya ulaşım konforunun artırılması için 400 bin metrekare kaldırım taşı döşendi.



Yollarda sürüş konforu artırıldı





Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağcılar Bölgesi İmar Yolları Düzenleme İşi" kapsamında protokol yolu olarak bilinen Kamışlı yine Bağlar ilçesinde yer alan Mehmet Uzun, Orhan Doğan ve Çevlik caddelerini asfaltlayarak sürüş konforunu artırdı. Bu sayede gürültü kirliliğinin de önüne geçilmiş oldu.





Kaldırım çalışmaları



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 400 bin metrekare kaldırım taşı döşedi. Kaldırımlar görme ve bedensel engellilerin kullanımına uygun şekilde düzenlendi.



Bu kapsamda Yenişehir ilçesi Gevran Caddesindeki yüksek kaldırımların seviyesi engellilerin kullanımına uygun şekilde düşürüldü.



Kırsal mahalle yollarının konforu artırıldı





2017'de ilk kez mahalle grup yollarına 100 kilometre sıcak asfalt seren ekipler, geçen sene 50 kilometre yolu asfaltladı.



Mahalle yollarına 400 bin metrekare parke taşı döşendi.

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