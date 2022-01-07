Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden, ek sözleşme ile çalışanların maaşına zam - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, iştiraki Personel A.Ş. bünyesindeki çalışanlarına yaptığı ek sözleşme ile en düşük maaşa yüzde 34,54 zam yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Personel Anonim Şirketinin üyesi olduğu Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası ile Genel-İş Sendikası arasında 22 Mart 2021'de imzalanan toplu iş sözleşmesine yeni maddeler dahil edilerek ek sözleşme yapıldı.

Ek sözleşmeyle her ay maaşlarıyla ödenmek üzere kışın soğukta yazın sıcakta fiilen sahada çalışanlara 300 lira, fiilen operatör, toplu taşımada otobüs şoförü, motor, kaporta, oto bakım ve döşeme ustalarına 400 lira saha çalışma tazminatı ödenecek.

Ayrıca, bütün personele haziran ve aralık aylarında 10'ar gün olmak üzere toplam 20 günlük ücretlerinin ikramiye olarak ödenmesi de imza altına alındı.

Personelin yüzde 75'inin faydalandığı ek protokol ile en düşük ücrete yüzde 34,54 oranında zam yapıldı.