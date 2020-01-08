Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden gençlere destek - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden gençlere destek

6 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi gençleri spor yapma imkanına kavuşturuyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden gençlere destek, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi gençleri spor yapma imkanına kavuşturuyor.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Bilgi Evi Spor Kulübü öğrencilerinin yararlanacağı spor faaliyetleri start aldı.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Spor Tesislerine gelen öğrenciler eğitmenler gözetiminde futbol, basketbol, tenis ve voleybol oynuyor.

Çalışmaların ardından belediyeye ait servis araçlarıyla evlerine ulaştırılan gençler uygulamadan memnun olduklarını dile getirdiler.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:50 Kaynak: AA
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