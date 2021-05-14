Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden havalimanı Yonca Kavşağı peyzaj düzenlemesine ilişkin açıklama - Son Dakika

Yonca Kavşağı peyzaj düzenlemesi
-Kaldırılan maketlerin görüntüsü
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden havalimanı Yonca Kavşağı peyzaj düzenlemesine ilişkin açıklama:
"Alana yerleştirilen iki maket hakkında yapılan eleştiriler, Valimiz Münir Karaloğlu'nun talimatıyla belediyemizin ilgili birimlerince değerlendirilmiş, maketler bulundukları yerden kaldırılmıştır"
Kaynak: AA
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