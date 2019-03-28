Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden Huzuru Yansıtan Klip

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden Huzuru Yansıtan Klip

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentteki huzuru yansıtan ve yapılan çalışmalar ile ilgili bir klip hazırladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden Huzuru Yansıtan Klip, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentteki huzuru yansıtan ve yapılan çalışmalar ile ilgili bir klip hazırladı.

Belediye tarafından hazırlanan klipte, kentte sağlanan huzur, esnafların iş yerlerinin kepenklerini mutlulukla açması ve farklı meslek grupları yer aldı.

Kentteki tarihi yapılar, PKK'lı teröristlerin ateşe vererek tahrip ettiği ve restore edilerek 4 yıl aranın ardından ibadete açılan Fatih Paşa Camisi (Kurşunlu Camisi), İslamın beşinci Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, tarihi surlar ile Kırklar Dağı da yer aldı.

Klipte, görevlendirmenin ardından yapılan park, halı saha, yol, ışıklandırma ve ulaşım gibi hizmetler drone ve farklı çekim açıları ile gece ve gündüz yansıtıldı.

Cumali Atilla'nın da belediye çalışanlarıyla birlikte bulunduğu klipte Atilla, "birlikte çalıştık, birlikte başardık" ifadelerine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:36 Kaynak: AA

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