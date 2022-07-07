Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine destek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal kart sahibi vatandaşların hesaplarına 400 lira yatırdı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak amacıyla belirli dönemlerde yapılan nakit yardımlara devam ediliyor.
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi 10 bin 511 ihtiyaç sahibinin faydalandığı sosyal kart hesaplarına 400 lira yatırdı.
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