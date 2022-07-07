Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak amacıyla belirli dönemlerde yapılan nakit yardımlara devam ediliyor.

Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine destek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.