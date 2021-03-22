Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden işçi maaşlarına büyük zam - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden işçi maaşlarına büyük zam

22.03.2021 19:40
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden işçi maaşlarına büyük zam, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile DİSK-Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile DİSK-Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu sözleşme ile personellerin sosyal haklarına yüzde 200'e, aldıkları maaşlara da yüzde 47'ye yakın zam yapıldı. Törende konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Yevmiyelere enflasyon +1 puan vererek yüzde 15,60 zam yaparak en düşük maaş alan arkadaşımıza yüzde 47 zam yaptık. Helalühoş ve hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğüne ait Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş ile DİSK-Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kongre Merkezi'nde düzenlenen imza törenine Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, DİSK-Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, işveren temsilcileri ve çok sayıda işçi katıldı.

"Diyarbakır mübarek ve maneviyatı yüksek bir şehirdir"

Toplu iş sözleşmesinin açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, DİSKİ Genel Müdürlüğüne ait Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş bünyesinde çalışan 3 bin 272 işçiyi ilgilendiren imza töreni için toplandıklarını söyledi. Vali Karaloğlu, "Diyarbakır kadim bir şehirdir. Diyarbakır mübarek bir şehir, peygamberler, sahabeler, maneviyatı yüksek bir şehir. Allah'a hamdolsun ki böyle güzel bir şehre ve bu güzel şehrin güzel insanlarına hep birlikte bize hizmet etme fırsatı verildi" diye konuştu.

"Belediyecilik şerefli ve keyifli bir iştir"

Belediyeciliğin keyifli olduğu kadar şerefli bir iş olduğunun altını çizen Vali Karaloğlu, "Belediyeciliğin en çok sevdiğim şeyi gerek insana hizmet ederseniz ve siz Diyarbakırlısınız, bu şehirlisiniz, aynı zamanda kendinize, kendi ailenize hizmet ediyorsunuz. Onun için belediyecilik şerefli bir iştir, belediyecilik keyifli bir iştir bana göre. Toplu iş sözleşmesi dediğinizde bir sosyal haklar kısmı var, bir de yevmiye ücret kısmı var. Sendikalar her zaman sosyal hakları normal yevmiye kısmı kadar önemser ve önemlidir gerçekten. İşte biz bu toplu iş sözleşmesinde sosyal hakları da ciddi anlamda düzelttik ve yevmiyelere enflasyon +1 puan vererek yüzde 15,60 zam yaparak en düşük maaş alan arkadaşımıza yüzde 47 zam yaptık. Helalühoş olsun ve hayırlı uğurlu olsun. Keşke imkanımız olsaydı da daha çok olsaydı, işçi kardeşlerimize, çalışma arkadaşlarımıza daha çok ücret verebilseydik" şeklinde konuştu.

DİSK-Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise, toplu iş sözleşmesinin işçilere hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, Vali Karaloğlu'na teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini temsilen Vali Münir Karaloğlu ile işçileri temsilen DİSK-Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan toplu iş sözleşmesini imzaladı. İmza töreninin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle toplantı son buldu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden işçi maaşlarına büyük zam
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden işçi maaşlarına büyük zam
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden işçi maaşlarına büyük zam
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden işçi maaşlarına büyük zam
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden işçi maaşlarına büyük zam
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden işçi maaşlarına büyük zam

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden işçi maaşlarına büyük zam - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Doç. Dr. İbrahim Gündoğan yaşadığı apartmanın 6'ıncı katından düşerek hayatını kaybetti Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan'dan dolar açıklaması: Kurlar kısa zamanda eski seviyesine dönecektir Koronaya yakalanan anne bebeği alındıktan sonra öldü, ailesi cenaze yolunda kaza geçirdi Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan yeni mesaj: Şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkesiyle çalışacağız F.Bahçe transfer ettiğine bin pişman! Sezon sonunda milyonlarca euroya mal olacak Kırmızı kategorideki Antalya'da 'pes' dedirten kaçak havuz partisi! Sorumsuzluğa ceza yağdı Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü
Yıldız futbolcuların arasındaki buzlar eridi mi? Yemekteki görüntüleri dikkat çekti Yıldız futbolcuların arasındaki buzlar eridi mi? Yemekteki görüntüleri dikkat çekti         
19:59
Borsa bu yılın kazançlarını sildi, son 8 yılın en sert düşüşü yaşandı Borsa bu yılın kazançlarını sildi, son 8 yılın en sert düşüşü yaşandı         
19:37
Kylian Mbappe, Ligue 1'de 100 gole en erken ulaşan futbolcu oldu Kylian Mbappe, Ligue 1'de 100 gole en erken ulaşan futbolcu oldu         
19:30
Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı         
19:01
Yalnızlığından dem vuran Bahar Candan kiralık arkadaş arıyor Yalnızlığından dem vuran Bahar Candan kiralık arkadaş arıyor         
18:07
Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı         
17:48
Sanem Çelik, EDHO'ya veda ediyor Sanem Çelik, EDHO'ya veda ediyor         
17:03
Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen "Baton salam" itirafı: Şimdi yapsam Taksim'de asarlar         
16:00
Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı         
15:28
Yerde buldukları cismin patlaması sonucu 2 genç hayatını kaybetti Yerde buldukları cismin patlaması sonucu 2 genç hayatını kaybetti         
15:19
Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü         
14:44
Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir         
14:41
Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı         
14:04
Türkiye'de yumurta fiyatlarını belirleyen ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor Türkiye'de yumurta fiyatlarını belirleyen ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor         
13:42
Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir         
11:42
Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, "Sülalene muhteşem bir klip hazırladım" sözleriyle tehdit etmiş         
09:56
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 20:16:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden işçi maaşlarına büyük zam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei