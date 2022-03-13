Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden karla mücadele çalışması - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden karla mücadele çalışması

13.03.2022 16:14
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden karla mücadele çalışması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde 633 kilometrelik kar küreme çalışması yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde 633 kilometrelik kar küreme çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri, kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu kırsalda vatandaşların can güvenliğini sağlamak için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada, Kulp, Lice, Hani, Silvan ve Çüngüş'te 21 araç, 38 personelle 24 saat esasına göre çalışan ekiplerin, 663 kilometrelik kar küreme ve yol açma çalışması yaptığı, 26 mahallenin yolunun açılması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Koordinasyon Daire Başkanlığı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden karla mücadele çalışması - Son Dakika


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