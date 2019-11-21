Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden kavşak çalışması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kent girişinde yol güvenliği ve trafik akışının düzenlenmesi için çalışma başlatıldı.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağındaki çalışma yerine gelen Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, çalışma ekibinden bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet etti.

Güzeloğlu, hastanenin yılda 2 milyon 600 bin hastaya hizmet verdiğini bu nedenle de bölge trafiğinin rahatlatılmasının ve daha güvenli hale getirilmesinin gerekli olduğunu dile getirdi.

Bölgede hem teknik anlamda hem de güvenlik anlamında bir kavşak düzenlemesi olmadığı için ciddi sıkıntılar yaşandığını belirten Güzeloğlu, "Belediyeler vatandaşların her türlü sıkıntısını gidermek için vardır. Yaptığımız vatandaş görüşmelerinde ve genel bilgilendirmelerde hastane kavşağının biran önce yapılması, trafik güvensizliğinin giderilmesi talep edildi. Bugün de hazırlanan projeye besmele çekerek başlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.