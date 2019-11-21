Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden kavşak çalışması
Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden kavşak çalışması - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden kavşak çalışması

6 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kent girişinde yol güvenliği ve trafik akışının düzenlenmesi için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden kavşak çalışması, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kent girişinde yol güvenliği ve trafik akışının düzenlenmesi için çalışma başlatıldı.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağına gelen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, yürütülen çalışma ile ilgili bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet etti.

Güzeloğlu, hastanenin yılda 2 milyon 600 bin hastaya hizmet verdiğini bu nedenle de bölge trafiğinin rahatlatılmasının ve daha güvenli hale getirilmesinin gerekli olduğunu dile getirdi.

Bölgede hem teknik hem de güvenlik anlamında bir kavşak düzenlemesi olmadığı için ciddi sıkıntılar yaşandığını belirten Güzeloğlu, "Belediyeler vatandaşın her türlü sıkıntısını gidermek için vardır. Yaptığımız vatandaş görüşmelerinde ve genel bilgilendirmelerde hastane kavşağının bir an önce yapılması, trafik güvensizliğinin giderilmesi talep edildi. Bugün de hazırlanan projeye besmele çekerek başlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Vali Güzeloğlu, konuşmasının ardından bölgedeki vatandaşlar ve çalışma yürüten ekiple fotoğraf çektirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Basri Güzeloğlu, Gazi Yaşargil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Metrobüs alt geçidinde bozulan asansör vatandaşları zora soktu
Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi Mahkeme, Melih Gökçek'in mal varlığının incelenmesine karar verdi 15 Temmuz'da eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok: Erdoğan benim için hayal kırıklığıdır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 00:14:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden kavşak çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]