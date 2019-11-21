Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden kavşak çalışması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kent girişinde yol güvenliği ve trafik akışının düzenlenmesi için çalışma başlatıldı.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağına gelen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, yürütülen çalışma ile ilgili bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet etti.

Güzeloğlu, hastanenin yılda 2 milyon 600 bin hastaya hizmet verdiğini bu nedenle de bölge trafiğinin rahatlatılmasının ve daha güvenli hale getirilmesinin gerekli olduğunu dile getirdi.

Bölgede hem teknik hem de güvenlik anlamında bir kavşak düzenlemesi olmadığı için ciddi sıkıntılar yaşandığını belirten Güzeloğlu, "Belediyeler vatandaşın her türlü sıkıntısını gidermek için vardır. Yaptığımız vatandaş görüşmelerinde ve genel bilgilendirmelerde hastane kavşağının bir an önce yapılması, trafik güvensizliğinin giderilmesi talep edildi. Bugün de hazırlanan projeye besmele çekerek başlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Vali Güzeloğlu, konuşmasının ardından bölgedeki vatandaşlar ve çalışma yürüten ekiple fotoğraf çektirdi.