Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden, kimsesizlere barınma imkanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden, kimsesizlere barınma imkanı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden, kimsesizlere barınma imkanı

6 saat önce

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla, sokakta kalan yaşlı, kimsesizler, hasta ve hasta yakınları misafirhanede ücretsiz konaklayacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden, kimsesizlere barınma imkanı, System.String[]

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla, sokakta kalan yaşlı, kimsesizler, hasta ve hasta yakınları misafirhanede ücretsiz konaklayacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin tedavi amacıyla farklı kentlerden gelen hasta ve hasta yakınlarının konaklama sorunu yaşamaması için kurduğu misafirhane hizmet vermeye devam ediyor.

Hava şartlarının kötüleşmesiyle Güzeloğlu'nun talimatıyla, sokakta yaşayan yaşlı ve kimsesiz vatandaşlar da misafirhanede ücretsiz olarak ağırlanacak.

Misafirhanede kalacak vatandaşlara kahvaltı verilecek ve misafirhanedeki diğer hizmetlerden de faydalanacak.


Yenişehir ilçesinde Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 136 oda ve 391 yataklı misafirhanenin her odasında mini buzdolabı, televizyon, saç kurutma makinesi, havlu ve kişisel bakım malzemeleri bulunuyor.

Hasta yakınlarına, kahvaltı, revir hizmetleri, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, çamaşırhane, ütü hizmetlerinin tümü ücretsiz olarak sunuluyor. Bu hizmetlerin dışında hasta yakınlarının hastane ortamından uzaklaşmalarını sağlamak amacıyla farklı günlerde moral geceleri ve çeşitli sosyal etkinliklerde düzenleniyor.

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Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:22 Kaynak: AA
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