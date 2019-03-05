Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden Kırsal Mahallelere Ulaşım Hizmeti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden Kırsal Mahallelere Ulaşım Hizmeti

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, daha önce toplu taşıma hizmeti verilmeyen kırsal mahallelere ulaşım hizmeti sunuyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden Kırsal Mahallelere Ulaşım Hizmeti, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, daha önce toplu taşıma hizmeti verilmeyen kırsal mahallelere ulaşım hizmeti sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, Ergani Kaymakamlığı ve ilçe sakinlerinin talebi üzerine vatandaşların hastane, eğitim, sağlık ve ticari ihtiyaçları dolayısıyla ilçe merkezlerine ulaşımlarını sağlamak amacı Ergani ve Dağarası Mahallesini kapsayan toplu taşıma güzergahı oluşturdu.

ED1 koduyla bir aracın hizmet vereceği güzergahta seferler bugün itibarıyla başladı.
Ergani ilçesi ve Dağarası Mahallesi arasında 15 kilometre uzunluğundaki yeni güzergahta hizmet verecek araç yaklaşık 2 bin kişiye ulaşım imkanı sağlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:17 Kaynak: AA

Ergani, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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