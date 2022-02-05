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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden öğrenciler için etkinlik - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden öğrenciler için etkinlik

05.02.2022 16:08
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden öğrenciler için etkinlik

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi öğrenciler için etkinlikler düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi öğrenciler için etkinlikler düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Merkez Bilgievi'nde bir araya gelen öğrenciler etkinlik yaptı.

Ebeveynleriyle kütüphanede kitap okuyan öğrenciler, daha sonra eğitmenleri eşliğinde mutfakta tatlı çeşitleri hazırladı.

Keyifli vakit geçiren öğrenciler, ara tatilde sosyal çalışmalar yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Etkinliğe katılan 14 yaşındaki Muhammed Can Baran, turta tatlısı yaparak el becerilerini geliştirdiklerini belirterek, "Temel ve kulüp derslerimiz var. Bugün ayrıca burada elmalı turta yapmayı öğrendik. Evde sıkılınca buraya gelip bağlama ve gitar çalıp çeşitli etkinliklere katılıyoruz." dedi.

Nisa Köse de ara tatili evde oturacaklarına belediyenin kendilerine sağlamış olduğu merkezde sosyal aktivitelerle geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gençlik, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden öğrenciler için etkinlik - Son Dakika


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