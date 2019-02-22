Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden, Sıcak Çorba ve Salep

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden, Sıcak Çorba ve Salep

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin 5 beş merkezinde vatandaşlara sabah saatlerinde ücretsiz sıcak çorba, akşam saatlerinde de salep ikram ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden, Sıcak Çorba ve Salep, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin 5 beş merkezinde vatandaşlara sabah saatlerinde ücretsiz sıcak çorba, akşam saatlerinde de salep ikram ediyor.

Daha önce 4 hastane önünde kurduğu "İkram Çeşmeleri" ile vatandaşlara çorba ve limonata ikramında bulunan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, artık ücretsiz salep ve çorba dağıtıyor.

İkram araçları Yaşar Kemal Caddesi, Ninova AVM önü, Dağkapı Meydanı, Gevran Caddesi ve Ceylan Karavil Park AVM önü olmak üzere kentin en işlek 5 yerinde ikramlarını sürdürürken günde 4 bin kişiye ikramda bulunulduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:50 Kaynak: AA

Sabah, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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