Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden, Sıcak Çorba ve Salep
1 saat önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin 5 beş merkezinde vatandaşlara sabah saatlerinde ücretsiz sıcak çorba, akşam saatlerinde de salep ikram ediyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
, kentin 5 beş merkezinde vatandaşlara sabah saatlerinde ücretsiz sıcak çorba, akşam saatlerinde de salep ikram ediyor.
Daha önce 4 hastane önünde kurduğu "İkram Çeşmeleri" ile vatandaşlara çorba ve limonata ikramında bulunan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, artık ücretsiz salep ve çorba dağıtıyor.
İkram araçları Yaşar Kemal
Caddesi, Ninova AVM önü, Dağkapı Meydanı, Gevran Caddesi ve Ceylan Karavil Park AVM önü olmak üzere kentin en işlek 5 yerinde ikramlarını sürdürürken günde 4 bin kişiye ikramda bulunulduğu belirtildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:50 Kaynak: AA
Erdoğan, Miting Yaptığı Kentte Belediyeye Kızdı: Böyle Devam Ederse Vurur Geçeriz
Amerikalı Cani Baba Bebeğini Yumruklayarak Öldürdü
Kadın Sürücü Çarptığı Aracın Sürücüsünü Tekme Tokat Dövdü
Meteoroloji İstanbul İçin Saat Verip Uyardı! Kar Geliyor