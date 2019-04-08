Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Borçlandırıldığı İddiası

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin borçlandırıldığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin borçlandırıldığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, seçimin ardından bazı çevrelerin sosyal medya ve farklı mecralarda rakamsal veriler kullanarak belediyeyi borçlandırılmış gibi gösterdiği belirtildi.



Görevlendirmenin yapıldığı 1 Kasım 2016'dan itibaren gece gündüz demeden 17 ilçe ve bütün mahallelerde hiç kimseyi ötekileştirmeden hizmet edildiği vurgulanan açıklamada, 2 yıl gibi kısa sürede ortaya konulan hizmetlerle kentin yeniden inşa ve ihya edildiği aktarıldı.



Bu süre içerisinde sosyal belediyecilikten şantiye belediyeciliğine tüm belediyecilik alanlarında önemli hizmetlere ve projelere imza atıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bizden önceki yönetimlerin 17 yılda yaptığından daha fazla eseri, projeyi ve hizmeti 2 yıl gibi kısa bir sürede hayata geçirerek hemşehrilerimizin istifadesine sunduk. Kaynaklarımızı Diyarbakır'a ve bu şehrin insanlarına hizmet yolunda en şeffaf şekilde kullandık. Görev süremiz boyunca gerçekleştirdiğimiz belediye hizmetlerimizi, herhangi bir kurum ve kuruluştan borçlanmadan ve nakit kredi kullanmadan gerçekleştirdik. Belediyemizin görev yaptığımız süre içerisinde borçlandırıldığını belirterek kullanılan rakamsal veriler yalan, hile, iftira ve karalamadan ibaret olup, gerçeği yansıtmamaktadır."

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