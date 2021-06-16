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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin 21 projesi tanıtıldı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin 21 projesi tanıtıldı

16.06.2021 17:14
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin 21 projesi tanıtıldı, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (DİSKİ) gerçekleştirilen 21 projenin tanıtılması amacıyla "21. Yüzyılın 21. Yılında 21. Büyük Yatırımının Tanıtım Toplantısı" düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (DİSKİ) gerçekleştirilen 21 projenin tanıtılması amacıyla "21. Yüzyılın 21. Yılında 21. Büyük Yatırımının Tanıtım Toplantısı" düzenlendi.

Vali Münir Karaloğlu, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki toplantıda, kentte son 1 yıldır pozitif gündemin bulunduğunu, yatırım, hizmet, vizyon, etkinlikler, istihdam, iş ve aşın konuşulduğunu söyledi.

Diyarbakır'da göreve başladığından beri çok sayıda hizmete imza atıklarını aktaran Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Surların dirilişinden EKAY projesine, lojistik merkezimizden organize sanayi bölgelerimize, çağrı merkezlerimize, Ashab-ı Kehf ve Uyanış Günü etkinliğinden Diyarbakır'ın fetih kutlamalarına, kırsalda 1200 kilometre yol inşasından, tramvay yatırımına, yeni caddelere, sokaklara, kavşaklara, UNESCO yaratıcı şehirler ağına girmekten kentin değeri olan 9 yeni yemek kültürümüzün coğrafi işaret almasına, yeni içme su ishale hatlarından, yeni arıtma tesislerine, gençlik hizmetleri, gençlik spor salonları, bilgi evleri, akademik liseler, sosyal kartlara kadar daha onlarca yüzlerce hizmetten bahsedebiliriz."

Karaloğlu, Diyarbakır'da artık kimsenin kaostan, kargaşadan, huzursuzluktan bahsetmediğini, yakaladıkları bu pozitif gündemi, huzur ve güven ortamını el birliğiyle büyütmenin, yeni işler yapmanın ve değerler üretmenin herkesin görevi olması gerektiğini aktardı.

Vali Karaloğlu: "Suda kaçak oranımız aşağı doğru geliyor"

Kuraklık nedeniyle suyun daha tasarruflu kullanması ve kayıp kaçak oranlarına dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Abone sayımız son bir yıl içinde yüzde 7 arttı. Suda kaçak oranımız aşağı doğru geliyor. Halen 4 merkez ilçede 65 milyon metreküp su kayıp ve kaçaksa bunu gidermek hepimizin ortak görevi olmalıdır. Bunu sadece DİSKİ'deki çalışan arkadaşlardan beklememiz de haksızlık olur. Bu şehirde yaşayan herkesin ortak görevi olmalıdır. Yakınınızın, akrabanızın, komşunuzun da abonesiz su kullanmasına izin vermeyin. Eğer sitenizin bahçesini hala içme suyu şebekesinden birileri suluyorsa buna dur deyin arkadaşlar. Su kaynağı sonsuz değil. Su borçlarının yapılandırılmasına ilişkin yeni bir kampanya başlattık. Eylüle kalmadan 'gel helalleşelim' diyoruz. Faizler, cezalar dahil 102 milyon lira alacağımız var. Sadece ana borcu peşin ödemek isteyen peşin ödeyecek, peşin ödemek istemeyen de 18 aya taksitlendirip 18 ay içinde borcunu ödemiş olacak. Bu ciddi bir fırsattır. 31 Ağustos son gün."

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi de bu yıl hayata geçirilen 552 milyon liralık 21 proje tanıtıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin 21 projesi tanıtıldı - Son Dakika


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