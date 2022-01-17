Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin aylık haber bülteni "Keremke" dergisinin 7. sayısı çıktı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, hizmet ve yatırımlarının yer aldığı aylık haber bülteni "Keremke" dergisinin yedinci sayısı çıktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin kent merkezi ve ilçelerdeki hizmetlerine yer verdiği aylık haber bülteni "Keremke"nin yeni sayısı okuyucuyla buluştu.

Diyarbakırlılar, haber bültenine, dijital ortamda Büyükşehir Belediyesinin resmi web sitesinde, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları, müzeler, gençlik ve kadın merkezleri ile millet kıraathanelerinden ulaşabilecek.

"Keremke" haber bülteni ayrıca belediye personeli aracılığıyla kentin işlek caddelerinde vatandaşlara ve esnafa ulaştırılacak.

Vali Münir Karaloğlu, "Keremke"nin yedinci sayısında kaleme aldığı "Vites Yükseltiyoruz" başlıklı yazısında 2022'nin şehre, ülkeye ve tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Başta Kovid-19 salgını olmak üzere, çığ, deprem, sel, yangın ve kuraklık gibi pek çok olumsuzluğa rağmen 2021'de hizmet yolculuklarının çok verimli geçtiğini ifade eden Karaloğlu, yeni yılda vizyon projeleri şehre kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

Kente önemli hizmetleri kazandırdıklarını aktaran Karaloğlu, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Kentimizin kronik hale gelen 50 yıllık vahşi çöp depolama sorununa neşter vurduk. Diyarbakır'ın asırlık geleceğini teminat altına alan Entegre Katı Atık Yönetimi EKAY projemizi hayata geçirdik. Şehrimizin alt yapısını güçlendirmek adına çok büyük çözümler ürettik. Su ve kanalizasyon sorununu çözmek adına büyük projeler yürüttük. 21'de 21 büyük yatırım projemizle şehrimize can suyu olduk. Kanalizasyon hatlarımız ve arıtma tesislerimizin yanında, Diyarbakır'ımızın 2055 yılına kadar su sorununu çözüme kavuşturacak olan 2. Merhale İçme Suyu Hattımızın çalışmalarını başlattık. Yeni yılda musluklarımıza bereket, hanelerimize katkı sunmak amacıyla suya yüzde 16,5 indirim yaptık. Merkezden kırsala kilometrelerce yeni yol açtık. Yeni bulvar ve bağlantı yollarıyla ulaşımda büyük eksiklikler giderildi."

Karaloğlu, çarpık kentleşme ve kaçak yapılanmayı durdurduklarını belirterek, Benusen, Fiskaya, Dicle, Köşkler ve Kaynartepe mahallerinde kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattıklarını bildirdi.

Tarihi mirası ihya çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade eden Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Surlarda Diriliş Projesi surların ihtişamını ortaya çıkardık. Şehirde yeşil alanları artırmak için projeler geliştirdik. Dicle ile Diyarbakır'ı buluşturma projesi çerçevesinde, Dicle Park Vadi, Millet Bahçesi, Deve Geçidi mesire alanı çalışmaları sürüyor. Kırklar Dağının eteklerinde Fetih 1382 Hatıra Ormanının ilk etabını gerçekleştirdik. Uyanış Gençlik Projesi çalışmaları kapsamında, Cumhuriyet tarihinin en büyük gençlik yatırım bütçesini Diyarbakır'a kazandırdık. Selahaddin Eyyübi Uyanış Gençlik Kampı, Deve Geçidi Gençlik Kampı, Sur, Silvan ve Şehit Ali Gaffar Okan Akademi Liseleri gibi birçok tesise imza attık. Şehrimizin, ülkemizin geleceği binlerce çocuğumuza, gencimize katkı sağladık. Fegiye Teyran Kültür Sanat Sezonumuz kapsamında gerçekleştirdiğimiz 425 kültür sanat etkinliğiyle, şehrimizi, kültürümüzü, sanatımızı birlikte yeniden ürettik. Diyarbakır'ımızın 17 ilçesinde her alanda yürüttüğümüz çalışmalarımızda vites yükselterek çalışmaya devam edeceğiz. Kaynaklarımıza sahip çıkan, tasarrufu ilke edinen, şeffaf, dürüst, hesap verebilen bir anlayışla, 2022 yılında da kentimize ve insanımıza değer katmaya, kentimizin yıldızını parlatmaya devam edeceğiz."