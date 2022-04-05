Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin aylık haber bülteni "Keremke"nin dokuzuncu sayısı çıktı - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin aylık haber bülteni "Keremke"nin dokuzuncu sayısı çıktı

05.04.2022 16:00
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin aylık haber bülteni "Keremke"nin dokuzuncu sayısı çıktı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, hizmet ve yatırımlarının yer aldığı aylık haber bülteni "Keremke"nin dokuzuncu sayısı çıktıBüyükşehir Belediyesinin, kent merkezi ve ilçelerdeki hizmetlerine yer verdiği aylık haber bülteninin yeni sayısı okuyucuyla buluştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, hizmet ve yatırımlarının yer aldığı aylık haber bülteni "Keremke"nin dokuzuncu sayısı çıktı

Büyükşehir Belediyesinin, kent merkezi ve ilçelerdeki hizmetlerine yer verdiği aylık haber bülteninin yeni sayısı okuyucuyla buluştu.

Diyarbakırlılar, haber bültenine, dijital ortamda Büyükşehir Belediyesinin resmi web sitesinde, alış veriş merkezleri, toplu taşıma araçları, müzeler, gençlik ve kadın merkezleri ile millet kıraathanelerinden ulaşabilecek.

"Keremke" haber bülteni ayrıca belediye personeli aracılığıyla kentin işlek caddelerinde vatandaşlara ve esnafa ulaştırılacak.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Keremke"nin dokuzuncu sayısında kaleme aldığı "Taze bahardır şimdi Diyarbakır'da açan" başlıklı yazısında baharın umut, uyanış, müjde ve yenilik olduğunu belirtti.

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Diyarbakır Kültür ve Medeniyet Dergisinin dördüncü sayısı çıktı Diyarbakır Kültür ve Medeniyet Dergisinin dördüncü sayısı çıktı

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin aylık haber bülteni 'Keremke'nin dokuzuncu sayısı çıktı - Son Dakika


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