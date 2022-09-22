Diyarbakır'da "Hoş geldin bebek" projesinden 300 kişi faydalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da "Hoş geldin bebek" projesinden 300 kişi faydalandı

22.09.2022 13:16
Diyarbakır'da "Hoş geldin bebek" projesinden 300 kişi faydalandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, hastanelerde doğum yapan kadın ile bebeklerin ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığı "Hoş geldin bebek" projesinden 300 kişi faydalandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, hastanelerde doğum yapan kadın ile bebeklerin ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığı "Hoş geldin bebek" projesinden 300 kişi faydalandı.

Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk kapsamında yeni doğum yapan annelere destek olmak amacıyla çalışma başlattı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen "Hoş geldin bebek" projesi ile anne ve bebeğin ihtiyaçlarının bulunduğu yeni doğan seti, 300 kadın ve bebeğe verildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ensari Erdem, Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Kızılay, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Bayram Sezgin tarafından yeni doğum yapan annelere hastanede hediye paketleri dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi "Hoş geldin bebek" projesi ile yeni doğum yapan annelere hediye paketi ulaştırmaya devam edecek.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Hoş geldin bebek' projesinden 300 kişi faydalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da "Hoş geldin bebek" projesinden 300 kişi faydalandı - Son Dakika
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