Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen "Hoş geldin bebek" projesi ile anne ve bebeğin ihtiyaçlarının bulunduğu yeni doğan seti, 300 kadın ve bebeğe verildi.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da 'Hoş geldin bebek' projesinden 300 kişi faydalandı - Son Dakika

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