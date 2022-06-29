Engelli bireyler, belediyenin açtığı kurs ile hayallerine yaklaştı

Eğitmenin Ders anlatımı

Eğitmen Ümit Kartay ile röportaj

Öğrencilerin ders dinlemesi

Eğitmen Ümit Kartay ile röportaj devam

Kursiyerlerden Enver Karakaş ile röportaj

Mervan Ekinci ile röportaj

Yusuf Korkmaz ile röportaj

Yakın plan öğrenci ders dinlemesi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin kursuyla sınava hazırlandılar

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı kurs ile Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) hazırlanan engelli bireyler, kurs sayesinde hem yeni arkadaş çevresi edindi hem de sınavda yüksek not alarak hayallerine bir adım daha yaklaştı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylere de destek olmayı sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın engelli bireylere istihdam sağlamak ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla açtığı ücretsiz kurslara katılan engelli bireyler kurslar sayesinde hayatlarına yön veriyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın orta öğretim ve ön lisans mezunu engelli bireyleri gelecek hayallerini gerçekleştirmek için açtığı ücretsiz EKPSS kursuna katılanlar düzenlenen sınavda yüksek not almanın sevincini yaşıyor.

Düzenlenen EKPSS kursu ile ilgili veren eğitmen Ümit Kartay, "Buradaki engelli bireylere sınav için yardımda bulunuyoruz. Onlara rehber olmaya çalışıyoruz. EKPSS kursunda Türkçe, tarih, vatandaşlık, matematik, coğrafya dersleri ile ilgili konuları anlattık." dedi.

Derslerle ilgili eksiklerini giderme adına öğrencilerle birlikte çalıştıklarını aktaran Kartay, şöyle konuştu:

"Bu kurs iki yılda bir düzenleniyor ve yaklaşık 6 ay sürüyor. Eğitim süresi boyunca kursiyer arkadaşlarımıza çeşitli kaynaklar dağıtıp onlarla birlikte çalıştık. Sınava hazırlık sürecinde başarı izleme testleri ve genel tekrarlar yaptık. Verdiğimiz emeklerin karşılığını aldık ve birçok arkadaşımız sınavda iyi notlar aldı."

Kursiyerlerden Enver Karakaş, düzenlenen kursun kendisi için faydalı olduğunu ve kurs boyunca da keyifli vakit geçirdiğini söyledi.

Karakaş, şöyle devam etti:

"Kurs çok iyi geçti, öğretmenlerimiz kursta bize sadece ders vermediler, sosyal aktivitelerle de bizi toplumla kaynaştırdılar. EKPSS sınavında 87 puan aldım. Sınav stresini burada çok iyi yönettim. Burada aldığım destekle sınavım çok rahat geçti. Hedefim memur olmak. Ondan sonra elektrik elektronik mühendisliğinde ilerlemek istiyorum." şeklinde konuştu.

Kursa katılmadan önce bazı önyargılarının olduğunu söyleyen Mervan Ekinci ise "Bu sene E-KPSS kursuna katıldım. Ben bu kursa katılmadan önce ön yargılarım vardı. Engelimden dolayı biraz dışlanırım diye düşünüyordum. Ama hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım. Biz hayata bir sıfır geriden başlıyoruz. İstiyoruz ki bize daha fazla olanaklar sunulsun. Kendi ayaklarımızın üstünde durmak istiyoruz. Sağ olsun öğretmenlerimiz bu yolda bize ışık tuttular, bize yardımcı oldular. Çok samimi davrandılar. Kurstan sonra hala iletişimimiz devam etti. Sınav günü heyecanlı ve stresim vardı ama sınavım güzel geçti. Bilgisayar öğretmeni olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Hayalinin öğretmenlik olduğunu ve ifade eden Yusuf Korkmaz da "Böyle bir kursun varlığı gazete gazeteden öğrendim ve kursa kaydımı yaptım. Kursta öğretmenlerimiz bizden ilgisini ve alakalarını eksik etmediler ve bizi sınava hazırladılar. Sınava girdiğimde biraz korku ve endişem vardı ama korku ve endişemi yendim ve sınavım mükemmel geçti." diyerek katkılarından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.