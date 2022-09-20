Liceliler "Sanat Günü" etkinliğinde eğlendi - Son Dakika
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Liceliler "Sanat Günü" etkinliğinde eğlendi

20.09.2022 14:40

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, Lice'de düzenlediği etkinlikte vatandaşlar bando gösterisi, dengbej divanı ve müzik dinletisiyle eğlenceli vakit geçirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, Lice'de düzenlediği etkinlikte vatandaşlar bando gösterisi, dengbej divanı ve müzik dinletisiyle eğlenceli vakit geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmak için Lice'ye konuk oldu.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, düzenlediği "Diyarbakır'dan Lice'ye Sanat Günü" etkinliğiyle Liceli vatandaşları bando gösterisi, dengbej divanı ve müzik dinletisiyle buluşturdu.

Lice sokaklarında bando gösterisiyle başlayan program, Lice 15 Temmuz Parkı'nda kurulan dengbej divanı ile devam etti.

Etkinlik, kent konservatuvarı sanatçılarının vatandaşlara sunduğu müzik ziyafeti ile sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi, her hafta farklı bir ilçede vatandaşları kültür ve sanat etkinlikleri buluşturmaya devam edecek.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Liceliler 'Sanat Günü' etkinliğinde eğlendi - Son Dakika

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