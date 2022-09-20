Büyükşehir Belediyesi, her hafta farklı bir ilçede vatandaşları kültür ve sanat etkinlikleri buluşturmaya devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmak için Lice'ye konuk oldu.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Liceliler 'Sanat Günü' etkinliğinde eğlendi - Son Dakika

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