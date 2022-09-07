Diyarbakır'da 1100 öğrenci ücretsiz yaz kampından yararlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da 1100 öğrenci ücretsiz yaz kampından yararlandı

07.09.2022 12:36

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, tatil yapma imkanı bulamayan çocuk ve gençlere yönelik düzenlediği ücretsiz yaz kampından 1100 öğrenci faydalandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, tatil yapma imkanı bulamayan çocuk ve gençlere yönelik düzenlediği ücretsiz yaz kampından 1100 öğrenci faydalandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait Elazığ'ın Maden ilçesinin Gezin Mahallesinde yer alan ve 12 Temmuz'dan bu yana devam eden Hazar Uyanış Gençlik Kampının tamamlanması dolayısıyla program düzenlendi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, programda kampta incelemelerde bulundu, çocuklarla kamp ateşi etrafında sohbet etti, müzik dinledi.

Su, AA muhabirine, belediye olarak kadınlara yönelikte ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek, Halk Eğitim Müdürlükleri ile ortak çalışmalar yürüttüklerini, kadınların mesleki eğitimlerine yönelik kurslar açtıklarını söyledi.

Gençlere yönelik de çok önemli hizmet yürüttüklerini anlatan Su, yaz döneminde Diyarbakır'da 22 bin çocuğu spor okullarıyla buluşturduklarını belirtti.

Çocuklara yüzmeden atletizme, basketboldan voleybola kadar birçok dalda eğitimler verdiklerini bildiren Su, 10 binden fazla öğrenciye bilgi evlerimizde eksik kaldıkları ders konularıyla ilgili takviyeler yaptıklarını aktardı.

Yaz döneminde yaklaşık 57 bin çocuğu da camilerde Müftülüğün denetiminde Kur'an ile buluşturduklarını ifade eden Su, yaz tatili boyunca ortaokul ve lise öğrencilerini kampta misafir ettiklerini, kampta öğrencilerin sportif faaliyetlerde bulunduğunu ve çeşitli konularda bilgilendirildiklerini anlattı.

Önümüzdeki sene de gençleri kampta misafir edeceklerini ifade eden Su, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız burada 5 gün içerisinde dinlenmiş oluyor, yeni arkadaşlıklar ediniyor ve bilgilerine yeni bilgiler katıyor. Gençlerimiz çok memnun bir şekilde kamptan ayrılıyor. Burada yaz tatili boyunca 1100 çocuğumuzu misafir ettik, güzel aktivitelerle buluşturduk."

YORUMLAR
500
Çocuklar toprağı çok seviyor Çocuklar toprağı çok seviyor Çocuğunu dilendiren 15 aileye işlem yapıldı Çocuğunu dilendiren 15 aileye işlem yapıldı
Kaynak: AA

Diyarbakır, Elazığ, Çocuk, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 1100 öğrenci ücretsiz yaz kampından yararlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:14 Putin, Batı'nın tavan fiyat uygulamasına meydan okudu: Çıkarlarımıza aykırı davranırlarsa hiçbir şey göndermeyiz
16:12 Transfer bombalarını patlatan Galatasaray'da imza sırası James Rodriguez'e geldi
15:49 Anayasayı kabul ettiremeyen Şili Devlet Başkanı'na küçük Süpermen'den destek
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:27 Dövme yaptırmaya gelen bir kişi önce dövülüp ardından bıçaklandı! Yaralının sigara paketini verdiği bir kişiyse olay yerinden kaçtı
15:24 Mehmet Ali Erbil'in iktidarı öven sözleri kızı Yasmin Erbil'i kızdırdı: Ben bu halini özledim
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
15:03 Sassoulo zam yaptı, Aslan paraya takıldı! Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti
14:52 Sultanbeyli'de bir mağaza açılışa özel indirim yapınca izdiham yaşandı! Polis kepenkleri kapattırdı
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'ya çıkıştı: Rusya hafife alınacak bir ülke değil, yanlış yapıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 16:39:39. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 1100 öğrenci ücretsiz yaz kampından yararlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement