Hazar Uyanış Gençlik Kampı'ndan 1200 çocuk yararlandı - Son Dakika
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Hazar Uyanış Gençlik Kampı'ndan 1200 çocuk yararlandı

19.09.2022 12:50
Hazar Uyanış Gençlik Kampı'ndan 1200 çocuk yararlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, tatil yapma imkanı bulunmayan dezavantajlı çocuklara yönelik düzenlediği ve 10 hafta süren "Hazar Uyanış Gençlik Kampı"ndan 1200 kişi yararlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, tatil yapma imkanı bulunmayan dezavantajlı çocuklara yönelik düzenlediği ve 10 hafta süren "Hazar Uyanış Gençlik Kampı"ndan 1200 kişi yararlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dezavantajlı çocukların tatil yapma imkanı bulduğu kampın 2022 yılı sezonu sona erdi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının, Elazığ'ın Maden ilçesi Gezin Mahallesi'nde yer alan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirdiği kampa bu sezon 1200 kişi katıldı.

Sur, Şehit Ali Gaffar Okkan, Dicle, Hani Hatuniye, Silvan El-Cezeri, ve Bismil Ahmedi Hani akademi liseleri ile Merkez, Selahaddin Eyyubi, Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar ve Hani Gürbüz bilgievlerindeki faaliyetlere katılan çocuklardan her hafta 120 kişi kampa katıldı.

Çocuklar hem eğlendi hem öğrendi

Alanında uzman eğitmenler, kampta çocuklara milli ve manevi değerler seminerleri ile resim, el becerileri, halk oyunları, müzik, okuma, sinema, yaratıcı drama, robotik ve ritim atölyelerinde eğitimler verdi.

Katılımcıların fiziksel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla her gün belirli saatlerde yüzme, futbol, basketbol, satranç ve voleybol etkinlikleri düzenlendi.

Kampta yüzme bilmeyen çocuklara, yarı olimpik yüzme havuzunda cankurtaran gözetiminde yüzme öğretildi.

Yangın tatbikatı yapıldı

İtfaiye Daire Başkanlığınca, çocuklara yangın çeşitleri, yangın güvenliği ve söndürme prensipleriyle ilgili bilgiler verildi, tatbikatlar yapıldı.

Her bir grubun beş gün kaldığı kampın son gününde katılımcılara yönelik veda gecesi düzenlendi.

Veda gecesinde çocuklar, yakılan kamp ateşi etrafında müzikler eşliğinde oyunlar oynadı, tatil süresince yaşadıkları deneyimleri dile getirme fırsatı buldu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Diyarbakır, gençlik, Hani, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hazar Uyanış Gençlik Kampı'ndan 1200 çocuk yararlandı - Son Dakika

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