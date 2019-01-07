Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Ulaşım Hizmetleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Daire Başkanlığınca ulaşım hizmetinin kaliteli hale getirilmesi amacıyla birçok çalışma hayata geçirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl kartlı biniş sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla 1 milyon Diyarkart vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.
Kentin farklı noktalarına kapalı ve klimalı duraklar yerleştirildi. 18 metrekarelik alana sahip duraklarda 7 gün 24 saat güvenlik kamerası, kitaplık, yaz, kış klima, engelli rampası ve 12 kişilik oturma alanı bulunuyor.
Kapalı klimalı durakların yerleştirilmesi çalışmaları bu yıl da devam edecek. Kent merkezi dışında 13 ilçenin belirlenen noktalarındaki kırsal mahallelere yolcu bekleme durakları yerleştirildi.
Akıllı kavşak sistemi devreye girdi
Ulaşım Daire Başkanlığınca, trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 4 merkez ilçenin 56 kavşağında Akıllı Kavşak Sistemi devreye alındı.
Akıllı Kavşak Sistemi'ne paralel olarak Trafik Kontrol Merkezi kuruldu. Merkez kavşaklarda yaşanan araç yoğunluğuna göre sinyal süreleri değiştirilerek trafik tıkanmalarının önüne geçiliyor.
82 yeni otobüs alındı
2017'de 32 doğal gazla çalışan çevre dostu otobüsü satın alarak toplu taşıma araç filosunu genişleten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, geçen sene 50 yeni otobüs daha alındı.
Otobüslerde engellilerin kullanımına uygun rampa sistemleri bulunuyor. Toplu taşıma araçlarında vatandaşlara ücretsiz mobil internet ve şarj ünitesi hizmetleri veriliyor.
Perşembe günleri, sınav ve bayramlarda ücretsiz ulaşım
Her Perşembe günü 17 ilçede vatandaşları, toplu taşıma araçlarıyla mezarlıklara ücretsiz taşıyan Ulaşım Daire Başkanlığının sunduğu hizmet ile sınav tarihlerinde öğrenciler, bayramlarda ise tüm vatandaşlar toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanıyor. Araçlar Dicle Üniversitesi
yerleşkesinde öğrencilere ücretsiz ring hizmeti verdi.
Mahallelere ulaşımda yüzde 75 artış sağlandı
Vatandaşların ucuz, konforlu ve güvenli toplu taşıma araçlarından faydalanabilmeleri için 2017-2018 yılları arasında yeni güzergah çalışmalarına hız veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, daha önce toplu taşıma hizmeti verilmeyen 380 mahallede güzergahlar açarak kent genelinde ulaşımda yüzde 75 artış sağladı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, asfalt serilen yollarda yaya, araç güvenliği için yol çizgi, levha, trafik, kasis, yer ve yön çalışmalar yürüttü. Sürücülerin trafik kurallarına uymaları, yol ve hava şartları ile ilgili bilgi almaları için yoğun olarak kullanılan caddelerde değişken mesaj sistemini kurdu.
Yayaların güvenli geçişi için butonlu sinyalizasyon sistemi yaygınlaştırılırken 7 kavşağa görme engelliler için sesli uyarı sistemi yerleştirildi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, trafikte bilinçli, birbirine saygılı, yaya, yolcu ve sürücüler yetiştirmek amacıyla Bağlar Bağcılar
ilçesinde toplam 10 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği Trafik Eğitim Parkı'nda çalışmalarını tamamladı.
Kentin batı yönünde kalan, dış ilçelere yolculuk yapan vatandaşların ulaşımlarının kolaylaştırılması ve şehir içi trafik yoğunluğunun azaltılması için inşası tamamlanan Batı İlçe Otogarı hizmet vermeye başladı.