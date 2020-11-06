Diyarbakır çağrı merkezlerinin üssü oluyor - Son Dakika

Diyarbakır çağrı merkezlerinin üssü oluyor

06.11.2020 17:08
Diyarbakır çağrı merkezlerinin üssü oluyor, System.String[]

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının (DTSO) girişimleri sonucu kent ve bölgede hizmet kalitesini arttırmak, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeyi sağlamak için sürdürdüğü çalışmalar sonucu 5 çağrı merkezi Diyarbakır'da hizmet vermeye başladı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının (DTSO) girişimleri sonucu kent ve bölgede hizmet kalitesini arttırmak, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeyi sağlamak için sürdürdüğü çalışmalar sonucu 5 çağrı merkezi Diyarbakır'da hizmet vermeye başladı.

DTSO'dan yapılan açıklamada, genç ve nitelikli iş gücünün yanı sıra, sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası ile bölgenin en önemli kenti olan Diyarbakır'ın bu yönüyle çağrı merkezlerinin de merkez üssü olmaya devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz ve bölgemizi kalkındırmanın ancak genç ve dinamik nitelikli iş gücüyle mümkün olabileceğinin bilinciyle hareket eden odamız çağrı merkezleri ile yapmış olduğu görüşmeler sonucu toplamda 5 çağrı merkezinin Diyarbakır'da hizmet vermelerini sağlamıştır. Çağrı merkezleri gerek kamusal hizmetlerin, gerekse de özel sektörün sunmakta oldukları hizmet kalitesini arttırmak, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak konusunda önemli oldukları kadar, yerelde sağladıkları nitelikli ve genç iş gücü istihdamı ile de önemlidirler. Kentimizde çağrı merkezlerinin hizmete girmesi ile binlerce kişiye istihdam alanı açılmıştır. Türkiye'nin en büyük 15 ili arasında yüzde 60,82'lik genç nüfusu oranı ile ikinci sırada yer alan Diyarbakır, nitelikli iş gücü yönüyle de oldukça önemli bir kenttir. Bu da çağrı merkezlerinin ilimizde hizmet vermeleri için önemli bir avantaj sağladığı gibi, onlarca farklı dilde sunmakta oldukları hizmetin gereği olarak dil bilen üniversite mezunları için de önemli bir istihdam kapsı açılmıştır. Çağrı merkezlerinin ilimizde faaliyete geçmeleri ve birden çok dilde hizmet vermeleri bölgede yaşayan başta Kürt ve Arap nüfusunun kamusal hizmetlerden daha çok yararlanmalarını da sağlamış olacaktır. Bu da başta kamu olmak üzere özel sektörün hizmet kalitesini arttıracak, bölgede farklı sektörlerde yatırım yapabilmenin önünü açacaktır. Gerek ilimizin kalkınması, gerekse de çağrı merkezlerinin ilimizde açılması sürecinde desteklerini esirgemeyen eski Bakan Mehmet Mehdi Eker'e, valimiz Münir Karaloğlu'na, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve çağrı merkezi yöneticilerine teşekkür ediyor, çağrı merkezlerinin ilimize hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır çağrı merkezlerinin üssü oluyor

Diyarbakır, İstihdam, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır çağrı merkezlerinin üssü oluyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi Real Madrid, Haaland için Borussia Dortmund ile anlaşma sağladı Güne yükselişle başlayan dolar, 8,56 ile yeni zirveyi gördü CNN Türk'te yanlış yapılan delege sayısı hesabı sosyal medyada alay konusu oldu Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı RTÜK'ten, evlilik dışı ilişkiyi normal gösteren Sadakatsiz dizisine ceza Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı Uşak'ta 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi
Baba ve oğlu, 6 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Baba ve oğlu, 6 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:37
Pınar Gültekin cinayetinde katilin anne ve babasının da olayın içinde olduğu iddia edildi Pınar Gültekin cinayetinde katilin anne ve babasının da olayın içinde olduğu iddia edildi         
17:18
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:56
Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar         
15:58
Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi         
15:44
Güvenlik kameralarını fark eden hırsız, yakalanmamak için başına poşet geçirdi Güvenlik kameralarını fark eden hırsız, yakalanmamak için başına poşet geçirdi         
15:32
Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek         
15:24
Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü         
15:01
Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi         
14:19
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
İzmir'de hasarlı bina NTV muhabiri anons geçtiği sırada yıkıldı İzmir'de hasarlı bina NTV muhabiri anons geçtiği sırada yıkıldı         
14:06
Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı         
13:46
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı         
11:08
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 17:51:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır çağrı merkezlerinin üssü oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei