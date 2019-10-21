Son Dakika Haberleri: Diyarbakır cam silen çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması
Son Dakika Güncel Diyarbakır cam silen çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması

Diyarbakır cam silen çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması

1 saat önce

Cam silen çocuğa sürpriz doğum günü kutlamasıDiyarbakır'da trafik ışıklarında araçların camlarını silen 11 yaşındaki Sadık'ın doğum günü kutlama hayali, 'Çocuklar üşümesin' grubu üyelerinin düzenlediği sürpriz partiyle gerçekleşti.

Cam silen çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması

Diyarbakır'da trafik ışıklarında araçların camlarını silen 11 yaşındaki Sadık'ın doğum günü kutlama hayali, 'Çocuklar üşümesin' grubu üyelerinin düzenlediği sürpriz partiyle gerçekleşti.

Sosyal medyada dezavantajlı çocuklar için etkinlikler düzenleyen 'Çocuklar Üşümesin' grubu üyeleri, Diyarbakır'da trafik ışıklarında araç camlarını silen Sadık'ın doğum günü kutlama hayalini gerçekleştirdi. Sadık'ın geçen hafta doğum günü olduğunu öğrenen grup üyeleri, palyaço kıyafeti giyerek, bindikleri araçla trafik ışıklarına geldi. Sadık, grup üyelerinin bulunduğu aracın camını sildiği sırada doğum günü sürpriziyle karşılaştı. Araçtan inen grup üyeleri, getirdikleri pastasıyla Sadık'ın doğum günü hayalini gerçekleştirdi. Çevredekiler de alkışlayarak Sadık'ın doğum gününü kutladı.

Büyük mutluluk yaşayan Sadık için hazırlanan doğum günü kutlama anlarına ait görüntüler, sosyal medyada da beğeni topladı.

Diyarbakır cam silen çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması

Diyarbakır, Cam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:44 Kaynak: DHA
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