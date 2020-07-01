Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası 6 Temmuz'da açılacak - Son Dakika

Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası 6 Temmuz'da açılacak

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, canlı hayvan borsasının 6 Temmuz'da faaliyetine yeniden başlayacağını bildirdi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, canlı hayvan borsasının 6 Temmuz'da faaliyetine yeniden başlayacağını bildirdi.

Bayern Münih, PSG'li Tanguy Nianzou Kouassi'yi transfer etti
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı
Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın

Sur ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası'nda incelemede bulunan Karaloğlu, yapılan tadilatla ilgili görevlilerden bilgi aldı.

Karaloğlu, burada yaptığı açıklamada, kentin 2 milyon küçükbaş, 750 bin büyükbaş varlığıyla canlı hayvan sektöründe önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Çevre illerle birlikte bölgenin önemli bir canlı hayvan üretim merkezi olduğuna işaret eden Karaloğlu, borsanın düzenli işlemesinin ülkenin ekonomik varlıklarının kayıt altına alınması açısından önemine değindi.

Karaloğlu, yapılan tadilata ilişkin şu görüşlerini paylaştı:

"Eskiden tek kapıdan girilip çıkılıyordu, işler birbirine karışıyordu. Hayvan pazarına dışarıdan hastalık taşınma riski vardı. Şimdi yeni bir giriş noktası yapıldı. Her girişte araç dezenfeksiyon tünellerinde ilaçlanarak, borsa alanına alınmış olacak. İçeride farklı tesislerimiz var. Hayvan otelleri var. Ahırları var. Açıldığından eskiye göre daha iyi hizmet verebilecek kayıp kaçağın daha az olduğu önemli bir hayvan borsası haline dönüşmüş olacak."

Vali Karaloğlu, 125 dönüm alan üzerine kurulu borsa yeterli gelmediği için Büyükşehir Belediyesi'nin 300 dönümlük yeni borsa alanı için çalışma başlattığını vurgulayarak, "Pandemi sürecince kapalı olan borsa 6 Temmuz Pazartesi günü yeniden hizmete başlayacak." ifadesini kullandı.

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:32 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası 6 Temmuz'da açılacak - Son Dakika

Son Dakika

18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 18:07 F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı 17:54 Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın 17:48 Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik 17:38 Hamile eşi tarafından eve alınmayan şahıs, iki saatte iki binaya çıkıp intihar girişiminde bulundu 17:37 Polisten kaçan lüks aracın kaza anı kameraya yansıdı 17:35 Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 16:46 Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı 16:21 Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı 15:45 Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı 15:41 Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak 14:41 Herkes Türkiye'de görülen yılanlardan korkarken Sakarya'da bir kişi yılanın ağzından avını kaptı
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
394 liraya kadar yükseldikten sonra düşüşe geçen altının gram fiyatı 388 liradan işlem görüyor
12:47
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
12:08
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
09:54
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
08:31
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında "Türk Escobar" Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
07:51
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:02
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Albayrak çiftine tüm kesimlerden destek mesajı geldi
21:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 18:48:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası 6 Temmuz'da açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]