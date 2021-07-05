Üye Girişi
DİYARBAKIR - Çermik'te tarihi mekanların çöpleri gönüllülerin eliyle temizleniyor - Son Dakika

DİYARBAKIR - Çermik'te tarihi mekanların çöpleri gönüllülerin eliyle temizleniyor

05.07.2021 11:59

Termal ve doğa turizminde önemli bir yere sahip olan Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Çevre Dostu Turizm Elçileri Projesi kapsamında tarihi yerlerde temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

ÖMER YASİN ERGİN - Termal ve doğa turizminde önemli bir yere sahip olan Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Çevre Dostu Turizm Elçileri Projesi kapsamında tarihi yerlerde temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Dicle, İpekyolu ve Karacadağ Kalkınma Ajanslarının iş birliğinde, tarihi, kültürü, gastronomisi ve doğası UNESCO tarafından da tescillenen Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ın zengin kültürel mirasını turizme kazandırmak ve bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla başlatılan GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi kapsamında, bölgenin turizm değerleri "Mezopotamya" markasıyla global bir kimlik kazanıyor.

Yüzlerce yıldır şifa dağıtan kaplıcaları, kaya tırmanışı ve rafting tutkunlarının yeni rotası Sinek Çayı ve kanyonu, efsanelere konu olan ve peribacalarını andıran Gelincik Dağı, Yabanardı Mahallesi'ndeki gizli hazine İkiz Şelaleler ve doğa yürüyüş parkuru gibi çok sayıda tarihi, kültürel ve doğal güzelliği bünyesinde barındıran Çermik ilçesi de bu rotada yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı.

Kaymakamlık ve Belediye tarafından hayata geçirilen Çevre Dostu Turizm Elçileri Projesi ile hem çevre bilinci oluşturulması hem de turizmde örnek teşkili hedefleniyor.

Proje kapsamında öğrenciler, öğretmenler, kamu çalışanları ve gönüllü vatandaşlar Kaymakam Ramazan Polat ve Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ile turizm bölgelerindeki çöpleri temizliyor ve ilçeye gelecek misafirlere rehberlik etmek için bekliyor.

"Amacımız insanlara örnek olmak"

Kaymakam Polat, AA muhabirine, ilçenin sahip olduğu değerleri tanıtmanın derdinde olduklarını ve bunun için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Halkın ilçenin kalkınması için çaba gösterdiğini kaydeden Polat, Belediye ile projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Çermik'in "Mezopotamya" markasına ciddi anlamda katkı sağlayacak bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Polat şöyle konuştu:

"İlçemizde doğa, kaplıca, kültür ve inanç turizmi var. Öğrencilerimizle Sinek Çayı ve Kanyonu'nda farkındalık oluşturmak için çevredeki çöpleri toparladık. Amacımız insanlarımıza örnek olmak. Çünkü ilçe bizim ve buraya sahip çıkmamız gerekiyor."

Projeyle ziyaretçilere temiz bir çevre bekliyor mesajı vermek istediklerini anlatan Polat, ilçede konaklama tesislerinin de mevcut olduğunu söyledi.

Polat şöyle devam etti:

"Çermik'te başlı başına imkanlar çok fazla. Ziyaretçiler, sabah kahvaltıyı Şeyhandede Şelalesi'nde yapacak, öğleden sonra Sinek Çayı'nda dinlenecek. Sonrasında Gelincik Dağı'na çıkacak ve güzel bir manzara seyredecek. Akşam da kaplıcalarda sıcak suyla buluşacak. Aynı zamanda yemek anlamında da kültürümüz zengin. İnsanlarımızın hem gönlü hem de midesi doyacak."

"Burası turizm bölgesi"

Karamehmetoğlu da bölgeye alt yapı ve ulaşım çalışmalarının yanı sıra sosyal projelerle de katkı sunmak için çalıştıklarını anlattı.

"Burası Mezopotamya, Gelincik Dağı ile kanyonu ile insanımıza, bölgemize hizmet edecek bir yer. Çevre illerden hafta sonu kalmak için geliyorlar. Burası turizm bölgesi." diyen Karamehmetoğlu, yerel yönetimler olarak vatandaşlarla el ele verip güzel çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Karamehmetoğlu, misafirlerin güzel ve huzurlu vakit geçireceğini ve ilçeden olumlu bir şekilde ayrılacağını belirtti.

"Doğamızı korumak adına çok güzel bir etkinlik yaptık"

Müzik öğretmeni Mekiye Sevim ise ilk görev yeri olarak Çermik'e atandığını ve ilçeyi çok sevdiğini dile getirdi.

İlçenin doğasının çok güzel olduğunu anlatan Sevim, "İnsanları sıcakkanlı. Burada çok güzel vakit geçirilebilir. Doğamızı korumak adına çok güzel bir etkinlik yaptık. Çöpleri topladık ve öğrencilerimizle güzel vakit geçirdik. Herkes gönül rahatlığıyla buraya gelebilir." ifadesini kullandı.

14 yaşındaki Meryem Durmuş, projeyle çevreye karşı bir bilinç oluşturduklarını dile getirerek ilçenin gezilecek ve görülecek birçok yerinin bulunduğunu söyledi.

Ziyaretçileri çok güzel ağırlayabileceklerini belirten Durmuş, "İnsanlar çöplerini atarak çevreyi kirletiyor. Başkaları da 'Onların çöpünden bana ne?' deyip çöpleri toplamıyor. Çöplerin atılmaması lazım." diye konuştu.

9. sınıf öğrencisi Eda Balpetek de çevreyi ve doğayı korumak için sorumluluk üstlendiğini, etkinlik kapsamında turizm alanlarında çöpleri topladıklarını ifade etti.

DİYARBAKIR - Çermik'te tarihi mekanların çöpleri gönüllülerin eliyle temizleniyor
DİYARBAKIR - Çermik'te tarihi mekanların çöpleri gönüllülerin eliyle temizleniyor
DİYARBAKIR - Çermik'te tarihi mekanların çöpleri gönüllülerin eliyle temizleniyor
DİYARBAKIR - Çermik'te tarihi mekanların çöpleri gönüllülerin eliyle temizleniyor
DİYARBAKIR - Çermik'te tarihi mekanların çöpleri gönüllülerin eliyle temizleniyor

Diyarbakır, Hisarcık, Turizm, Çermik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Çermik'te tarihi mekanların çöpleri gönüllülerin eliyle temizleniyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bugüne kadar likit olarak yakalanan en büyük miktar! Ticaret Bakanı Muş, bizzat paylaştı 12:12 Bugüne kadar likit olarak yakalanan en büyük miktar! Ticaret Bakanı Muş, bizzat paylaştı Adana'lı oyuncu Sergen Eşme, silahlı çatışmada yaralandı 12:07 Adana'lı oyuncu Sergen Eşme, silahlı çatışmada yaralandı İçişleri Bakanlığı, 11:53 İçişleri Bakanlığı, "Süleyman Soylu istifa etti" iddialarına fotoğraf ile cevap verdi
Delta varyantının vurduğu Endonezya'da oksijen yetersizliği nedeniyle 63 kişi yaşamını yitirdi 11:47 Delta varyantının vurduğu Endonezya'da oksijen yetersizliği nedeniyle 63 kişi yaşamını yitirdi Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı 11:31 Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek 10:31 MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek
Son dakika: Memur ve emeklilere müjde! Yılın ikinci yarısında yüzde 8,45 zam yolda 10:19 Son dakika: Memur ve emeklilere müjde! Yılın ikinci yarısında yüzde 8,45 zam yolda Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi 09:15 Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi

Son Dakika Haberleri
12:06 Adana'lı oyuncu Sergen Eşme, silahlı çatışmada yaralandı
11:55 Türk bayrağıyla kendini yakmaya çalıştı! Alkollü vatandaş panik yarattı
11:53 İçişleri Bakanlığı, "Süleyman Soylu istifa etti" iddialarına fotoğraf ile cevap verdi
11:51 Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları
11:35 Gözü dönen şahıs evini önce yakmaya çalıştı, ardından mutfaktaki su borularını patlattı
11:32 Kripto para tartışması kanlı bitti! İş ortağını kiralık katil tutarak öldürtmüş
11:30 Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı
11:22 Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı, 500 liradan işlem görüyor
11:07 Milletvekili Alpay Özalan, ABD'nin soykırım kararına yazdığı "Amerika Kıtasının Gerçek Sahipleri Kızılderililer" kitabıyla tepki gösterdi
10:58 Temmuzda kira zam oranları belli oldu! En fazla %14,55 oranında zam yapılabilecek
Son Dakika: Avusturya'da yargılanan Sezgin Baran Korkmaz hakim karşısına çıktı! Tutuklu kalmaya devam edecek Son Dakika: Avusturya'da yargılanan Sezgin Baran Korkmaz hakim karşısına çıktı! Tutuklu kalmaya devam edecek         
12:23
Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte "Evet" diyen hostes alkış yağmuruna tutuldu         
12:10
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, prodüktör Efe Çelik ile aşk yaşamaya başladı Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, prodüktör Efe Çelik ile aşk yaşamaya başladı         
12:06
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları         
11:51
Habertürk yazarı Çetiner Çetin, ABD ile yaşanan Habertürk yazarı Çetiner Çetin, ABD ile yaşanan "çuval" skandalının perde arkasını anlattı         
11:46
Temmuzda kira zam oranları belli oldu! En fazla %14,55 oranında zam yapılabilecek Temmuzda kira zam oranları belli oldu! En fazla %14,55 oranında zam yapılabilecek         
10:59
Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek         
10:26
Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı         
10:04
Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi         
08:21
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış         
07:19
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı         
23:51
Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı         
20:44
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi         
17:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 13:18:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DİYARBAKIR - Çermik'te tarihi mekanların çöpleri gönüllülerin eliyle temizleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement