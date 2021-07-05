DİYARBAKIR - Çermik'te tarihi mekanların çöpleri gönüllülerin eliyle temizleniyor - Son Dakika

ÖMER YASİN ERGİN - Termal ve doğa turizminde önemli bir yere sahip olan Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Çevre Dostu Turizm Elçileri Projesi kapsamında tarihi yerlerde temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Dicle, İpekyolu ve Karacadağ Kalkınma Ajanslarının iş birliğinde, tarihi, kültürü, gastronomisi ve doğası UNESCO tarafından da tescillenen Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ın zengin kültürel mirasını turizme kazandırmak ve bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla başlatılan GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi kapsamında, bölgenin turizm değerleri "Mezopotamya" markasıyla global bir kimlik kazanıyor.

Yüzlerce yıldır şifa dağıtan kaplıcaları, kaya tırmanışı ve rafting tutkunlarının yeni rotası Sinek Çayı ve kanyonu, efsanelere konu olan ve peribacalarını andıran Gelincik Dağı, Yabanardı Mahallesi'ndeki gizli hazine İkiz Şelaleler ve doğa yürüyüş parkuru gibi çok sayıda tarihi, kültürel ve doğal güzelliği bünyesinde barındıran Çermik ilçesi de bu rotada yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı.

Kaymakamlık ve Belediye tarafından hayata geçirilen Çevre Dostu Turizm Elçileri Projesi ile hem çevre bilinci oluşturulması hem de turizmde örnek teşkili hedefleniyor.

Proje kapsamında öğrenciler, öğretmenler, kamu çalışanları ve gönüllü vatandaşlar Kaymakam Ramazan Polat ve Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ile turizm bölgelerindeki çöpleri temizliyor ve ilçeye gelecek misafirlere rehberlik etmek için bekliyor.

"Amacımız insanlara örnek olmak"

Kaymakam Polat, AA muhabirine, ilçenin sahip olduğu değerleri tanıtmanın derdinde olduklarını ve bunun için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Halkın ilçenin kalkınması için çaba gösterdiğini kaydeden Polat, Belediye ile projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Çermik'in "Mezopotamya" markasına ciddi anlamda katkı sağlayacak bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Polat şöyle konuştu:

"İlçemizde doğa, kaplıca, kültür ve inanç turizmi var. Öğrencilerimizle Sinek Çayı ve Kanyonu'nda farkındalık oluşturmak için çevredeki çöpleri toparladık. Amacımız insanlarımıza örnek olmak. Çünkü ilçe bizim ve buraya sahip çıkmamız gerekiyor."

Projeyle ziyaretçilere temiz bir çevre bekliyor mesajı vermek istediklerini anlatan Polat, ilçede konaklama tesislerinin de mevcut olduğunu söyledi.

Polat şöyle devam etti:

"Çermik'te başlı başına imkanlar çok fazla. Ziyaretçiler, sabah kahvaltıyı Şeyhandede Şelalesi'nde yapacak, öğleden sonra Sinek Çayı'nda dinlenecek. Sonrasında Gelincik Dağı'na çıkacak ve güzel bir manzara seyredecek. Akşam da kaplıcalarda sıcak suyla buluşacak. Aynı zamanda yemek anlamında da kültürümüz zengin. İnsanlarımızın hem gönlü hem de midesi doyacak."

"Burası turizm bölgesi"

Karamehmetoğlu da bölgeye alt yapı ve ulaşım çalışmalarının yanı sıra sosyal projelerle de katkı sunmak için çalıştıklarını anlattı.

"Burası Mezopotamya, Gelincik Dağı ile kanyonu ile insanımıza, bölgemize hizmet edecek bir yer. Çevre illerden hafta sonu kalmak için geliyorlar. Burası turizm bölgesi." diyen Karamehmetoğlu, yerel yönetimler olarak vatandaşlarla el ele verip güzel çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Karamehmetoğlu, misafirlerin güzel ve huzurlu vakit geçireceğini ve ilçeden olumlu bir şekilde ayrılacağını belirtti.

"Doğamızı korumak adına çok güzel bir etkinlik yaptık"

Müzik öğretmeni Mekiye Sevim ise ilk görev yeri olarak Çermik'e atandığını ve ilçeyi çok sevdiğini dile getirdi.

İlçenin doğasının çok güzel olduğunu anlatan Sevim, "İnsanları sıcakkanlı. Burada çok güzel vakit geçirilebilir. Doğamızı korumak adına çok güzel bir etkinlik yaptık. Çöpleri topladık ve öğrencilerimizle güzel vakit geçirdik. Herkes gönül rahatlığıyla buraya gelebilir." ifadesini kullandı.

14 yaşındaki Meryem Durmuş, projeyle çevreye karşı bir bilinç oluşturduklarını dile getirerek ilçenin gezilecek ve görülecek birçok yerinin bulunduğunu söyledi.

Ziyaretçileri çok güzel ağırlayabileceklerini belirten Durmuş, "İnsanlar çöplerini atarak çevreyi kirletiyor. Başkaları da 'Onların çöpünden bana ne?' deyip çöpleri toplamıyor. Çöplerin atılmaması lazım." diye konuştu.

9. sınıf öğrencisi Eda Balpetek de çevreyi ve doğayı korumak için sorumluluk üstlendiğini, etkinlik kapsamında turizm alanlarında çöpleri topladıklarını ifade etti.